Зенитно-ракетные комплексы С-400 стали "экспортным хитом" России на мировом рынке вооружений, отмечает немецкая газета Die Welt. По данным издания, в начале января их приобрел Китай.

Die Welt объяснила, почему С-400 стали хитом на мировом рынке оружия

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