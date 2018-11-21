Политика

Die Welt объяснила, почему С-400 стали хитом на мировом рынке оружия
РИА Новости
04:51

Зенитно-ракетные комплексы С-400 стали "экспортным хитом" России на мировом рынке вооружений, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости04:51

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Die Welt объяснила успех С-400 на мировом рынке оружия

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Die Welt объяснила, почему С-400 стали хитом на мировом рынке оружия

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Политика

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Голосованию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по наделению техсекретаря организации атрибутивными функциями сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных стран, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков проехать по "проседающему" Крымскому мосту, передает РИА "Новости".
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Политика

В ОАЭ суд приговорил британца к пожизненному заключению за шпионаж

Аппелляционный суд Абу-Даби приговорил ранее задержаннного в Дубае британского студента Мэтью Хеджеса к пожизненному заключению за шпионаж, сообщает в среду эмиратское издание "Аль-Байян".
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Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии

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Минобороны продлит сроки службы ракет «Воевода» и «Тополь-М»

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В Кремле не исключили встречи Путина с саудовским принцем

Ситуация на рынке нефти может стать одной из тем беседы президента России и наследного принца Саудовской Аравии, которая состоятся на полях "двадцатки" в Аргентине.
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Путин: Россия укрепляет свое присутствие в Арктике

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С-400
Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
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Государство в Южной Азии. Население - 1 340 468 000 человек, территория - 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает второе место в мире по численности населения и седьмое по территории. Столица - Нью-Дели. Государственные языки - хинди и английский.
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