Политика

Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»Наша версия 05:30

Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
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