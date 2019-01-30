Энергетика
Die Welt: Европа не выживет без российского газаМосковский Комсомолец 29 января в 22:43
Немецкая газета Die Welt пишет о том, почему европейские страны остро нуждаются в поставках природного газа из России. Как подсчитали авторы материала, потребление «голубого топлива» в Евросоюзе постоянно увеличивается, а собственное производство, напротив, уменьшается.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Шоу-бизнес
Галкин ответил на критику Ахеджаковой
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг
Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов
Обновлено вчера в 23:49
Транспорт
В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов
Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Кража шубы из Третьяковки могла быть отвлекающим манёвром
Картина Куинджи была украдена из Третьяковки 27 января.
Обновлено в 00:28
Авто
АвтоВАЗ впервые поднял стоимость автомобиля Lada выше 1 млн руб
Выше 1 млн руб. стоимость автомобиля Lada прежде не поднималась.
Обновлено вчера в 05:36
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с маршруткой
В результате столкновения маршрутки с грузовиком в Иркутской области погибли четыре человека, пишет «Иркутск сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сроком на два месяца, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:34
Авто
Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат»
На мощность 6,2-литрового 659-сильного двигателя V8 LT4 новый пакет, включающий 10-ступенчатую коробку-«автомат», практически не влияет, зато аэродинамика благодаря уникальной калибровке трекового режима улучшается в разы.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Покупка жилья или машины: россияне рассказали о планах на 2019 год
В прошлом году автомобиль приобрели 9% россиян, а жилье — 6%. В 2018 году самой популярной у россиян покупкой оставался сотовый телефон — гаджеты купили 28% опрошенных.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В Ингушетии задержан начальник штаба МВД региона
В Ингушетии сотрудниками службы собственной безопасности полиции и ФСБ задержан начальник регионального штаба МВД полковник Саварбек Шадиев.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара
Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара, говорится в сообщении министерства территориального развития Забайкальского края.
Обновлено вчера в 21:36
Космос
Ученый рассказал о последствиях столкновения с Землей астероида Апофис
Ученый добавил, что при падении астероида ионосферное излучение, скорее всего, охватит всю Европу.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Мюллер призвал не раскрывать улики против компании Пригожина
Ведущий «российское дело» спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, попросил суд отклонить ходатайство компании Евгения Пригожина Concord Management and Consulting LLC о раскрытии улик, поскольку это может повредить расследованию.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать качественный кефир
Роскачество проведет обновленное исследование кефира, в рамках которого планируется проверить ряд региональных марок этого продукта; организация также подготовила рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе кефира, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 00:09
Политика
Гуайдо рассказал о тайных встречах с венесуэльскими военными
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, рассказал в своей статье в New York Times, что тайно встречался с представителями военных боливарианской республики.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Ginetta показала тизер своего нового суперкара
Автоконцерн из Великобритании Ginetta Cars вскоре представит новинку – карбоновый суперкар, дебют которого состоится в рамках женевского салона.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
США не рассчитывали на решение по ДРСМД, считает Рябков
Установленный США 60-дневный срок по ДРСМД был игрой, призванной прикрыть давно принятое решение о выходе из договора, Вашингтон ни на какое решение не рассчитывал, заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
СК завел дело на омских школьниц, которые надругались над сверстницей
Обновлено вчера в 23:08
Наука
Найден 35000-летний череп современного человека
Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.
Обновлено вчера в 10:08
Культура
Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о штрафах на телешоу
Обновлено вчера в 20:38
Наука
Израильские учёные пообещали за год найти вакцину от рака
Учёные отмечают, что возможная вакцина основывается на небольших фрагментах белка, которые способны «как осьминог» обволакивать раковые клетки и атаковать опухоль в тех областях, куда другие препараты добраться не могут.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Трех журналистов испанского агентства Efe задержали в Венесуэле
Три журналиста испанского информационного агентства Efe задержаны в Венесуэле, сообщило агентство на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни
Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 16:07
Наука
Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев
Риск получить еще и шизофрению у заболевших токсоплазмозом людей выше почти наполовину, выяснили ученые.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Краснодарский спецприемник отказался принять подарок от рэпера Хаски
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Канделаки прокомментировала совместные фото с Арашуковым
Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале прокомментировала совместные фото с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, отметив при этом, что "всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека".
Обновлено вчера в 19:59