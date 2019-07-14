Политика

Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТОDaily Storm вчера в 12:09

Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.
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Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет
 немецкое издание Die Welt.
Daily Stormвчера в 12:09

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В Германии отреагировали на поставку российских ракет Турции

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Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400

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Welt сообщила о «точке невозврата» для Турции после закупки С-400

РБКвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
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