с чего всё началось

Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.

Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТО

Наука Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.

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Политика Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

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Политика США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400 США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.

Происшествия В Лондоне автомобиль въехал в группу людей Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.

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Космос NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).