Политика

Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТОDaily Storm вчера в 12:09

Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.
Читать в источнике
с чего всё началось
Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет
 немецкое издание Die Welt.
Daily Stormвчера в 12:09

Подробнее о событии

Welt сообщила о «точке невозврата» для Турции после закупки С-400

РБКвчера в 21:59

В Германии назвали покупку Анкарой ЗРК С-400 «точкой невозврата» для Турции

Политическая Экспертизавчера в 10:43

Немецкое СМИ назвало покупку С-400 Турцией «точкой невозврата»

Известиявчера в 18:57

Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400

RT на русскомвчера в 18:34

Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400

РИА Новостивчера в 17:42

Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТО

Daily Stormвчера в 12:09

Турции пригрозили точкой невозврата из-за российских С-400

Газета.Ruвчера в 22:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

В Дегтярске пенсионер хотел установить памятную табличку Никсону

Накануне в городе Дегтярск Свердловской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который хотел установить памятную табличку 37 президенту США Ричарду Никсону, в прошлом посещавшему этот город.
Обновлено в 00:09
Политика

Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США

Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском лидере.
Обновлено вчера в 23:47
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Политика

Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса

Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Армия и оружие

«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах

Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
Обновлено вчера в 17:44
Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе

Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 13:35
Транспорт

ЦОДД: Движение по всему участку ночного велофестиваля открыто

Обновлено вчера в 17:44
Общество

Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века

Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено вчера в 10:43
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено вчера в 12:56
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Борис Клюев: «Я болен, но продолжаю лечение»

Обновлено вчера в 21:00
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Обновлено вчера в 13:26
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

В Китае задержали еще одного гражданина Канады

В городе Яньтай на востоке Китая был задержан еще один гражданин Канады, сообщает 13 июля телеканал CBC.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира

Обновлено вчера в 21:48
Космос

NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Кристина Асмус изнуряет себя диетами и голодовками

Чтобы выглядеть достойно Кристина Асмус изнуряет себя «адскими» диетами и голодовками, поскольку принимает себя только очень худой.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

Икарди покинул расположение «Интера»

Обновлено вчера в 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное