Политика
Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТОDaily Storm вчера в 12:09
Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.
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с чего всё началось
Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.Daily Stormвчера в 12:09
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В Германии назвали покупку Анкарой ЗРК С-400 «точкой невозврата» для Турции
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