Футбол

Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину»Матч ТВ вчера в 19:40

Турция — Франция
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Конья Бююкшехир Стады»
Каан Айхан
30′
Махмут Текдемир
39′
Дженгиз Ундер
40′
45′+2′
Самюэль Умтити
Мерих Демирал
45′+2′
46′
Блез Матюиди
Кингсли Коман
46′
Люка Динь
Ферлан Менди
72′
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
Ирфан Кахведжи
Озан Туфан
80′
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
85′
86′
Кингсли Коман
Дорукхан Токоз
Абдулкадир Омюр
90′
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от команды Турции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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