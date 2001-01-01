Футбол

Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину»Матч ТВ 19:40

Турция — Франция
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Конья Бююкшехир Стады»
Каан Айхан
30′
Махмут Текдемир
39′
Дженгиз Ундер
40′
45′+2′
Самюэль Умтити
Мерих Демирал
45′+2′
46′
Блез Матюиди
Кингсли Коман
46′
Люка Динь
Ферлан Менди
72′
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
Ирфан Кахведжи
Озан Туфан
80′
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
85′
86′
Кингсли Коман
Дорукхан Токоз
Абдулкадир Омюр
90′
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от команды Турции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Подробнее о событии

Дешам считает, что в игре сборной Франции с Турцией нет положительных моментов

Спорт-Экспресс20:08

Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину»

Sportbox.RU19:40

Дешам: «Сборная Турции заслужила эти три очка»

Bobsoccer17:12

Дешам: «Поражение от сборной Турции - это пощечина»

Soccer.ru17:21

Дешам о матче с Турцией: «Это была пощечина, больше мне нечего сказать»

Sports.ru17:44

Дешам – о поражении от Турции: «Мы получили хорошую пощечину»

Бомбардир.ру17:21

Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину»

Матч ТВ19:40
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:19, Ашберн
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