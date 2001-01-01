Футбол
Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину»Матч ТВ 19:40
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Конья Бююкшехир Стады»
Каан Айхан
|30′
Махмут Текдемир
|39′
Дженгиз Ундер
|40′
|45′+2′
Самюэль Умтити
Мерих Демирал
|45′+2′
|46′
Блез Матюиди
Кингсли Коман
|46′
Люка Динь
Ферлан Менди
|72′
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
Ирфан Кахведжи
Озан Туфан
|80′
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
|85′
|86′
Кингсли Коман
Дорукхан Токоз
Абдулкадир Омюр
|90′
Турция
Расстановка 4‑5‑1
12
Гюнок
2
Челик
22
Айхан
16
Демирал
3
Калдырым
11
Языджи
14
Текдемир
6
Туфан
19
Омюр
9
Караман
17
Йылмаз
1
Льорис
2
Павар
4
Варан
5
Умтити
3
Менди
17
Сиссоко
11
Коман
6
Погба
10
Мбаппе
22
Бен-Йеддер
7
Гризманн
Франция
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от команды Турции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:52, Ашберн
Политика
Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк вел переговоры с Социалистической партией, намереваясь заключить тайное соглашение о смене внешней политики республики.
Обновлено в 19:42
Общество
В США предложили $1 тыс. за отказ от смартфона на неделю
В США стартовала акция, согласно которой можно получить $1 тыс. за отказ от смартфона на неделю.
Обновлено в 17:54
Игры
В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077
Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково
Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.
Обновлено в 18:48
Музыка
Алина Загитова опубликовала часть нового показательного выступления
Российская олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила небольшое видео с тренировки под песню Billie Eilish Bad Guy.
Обновлено в 10:39
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено в 14:30
Авто
Британская Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором
Дизайн Ultima RS вдохновлен эпохой гонок на выносливость Group-C 80-х и 90-х годов, где участвовали такие автомобили, как Porsche 956 и Jaguar XJR-12.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова борется с лишним весом
Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ
Обновлено в 16:27
Политика
«Машине времени» отказали в концерте на Красной площади
Бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что выступление его команды на сборном концерте 12 июня на Красной площади в честь Дня России отменили, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 15:11
Хоккей
Ялонен в недоумении от слов Воробьева
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал слова Ильи Воробьева в скандальном интервью.
Обновлено в 13:09
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено в 16:15
Футбол
Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой Франции (2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено в 15:20
Политика
Козак рассказал, кто должен определять внешнюю политику Молдавии
Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что события в Молдавии - внутриполитический процесс, но Москве важно, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, отражающие волю ее жителей.
Обновлено в 17:35
Общество
Московская и Тульская область готовят общий маршрут для туристов
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости сообщила, что Московская и Тульская области ведут разработку совместного туристического маршрута, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах.
Обновлено в 20:52
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Экономика
Приморская компания планирует поставлять рис в Намибию
Речь идет о производстве в свободной экономической зоне порта Уолфиш Бэй, где также выращивается более 100 тысяч тонн самой культуры на почти 20 тысячах гектаров земель.
Обновлено в 17:27
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Авто
Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Футбол
Бельгия обыграла сборную Казахстана
Сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09