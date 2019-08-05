Футбол

Дида вернулся в «Милан» на тренерскую должностьЧемпионат 02:37

«Милан» на своём официальном сайте объявил о возвращении бывшего футболиста клуба Нелсона Диды. Экс-голкипер в ближайшее время приступит в работе с командой россонери возрастной категории U17, где будет занимать должность тренера вратарей. Дида начал карьеру в 1992 году в Бразилии.
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