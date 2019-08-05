Футбол
Дида вернулся в «Милан» на тренерскую должностьЧемпионат 02:37
«Милан» на своём официальном сайте объявил о возвращении бывшего футболиста клуба Нелсона Диды. Экс-голкипер в ближайшее время приступит в работе с командой россонери возрастной категории U17, где будет занимать должность тренера вратарей. Дида начал карьеру в 1992 году в Бразилии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Культура
Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца
Обновлено вчера в 09:14
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Обновлено в 02:21
Политика
Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак
Супруга сирийского лидера Башара Асада Асма сообщила, что в результате лечения ей удалось победить рак.
Обновлено вчера в 09:31
Космос
Робот «Федор» научился философствовать и шутить
Робот «Федор» научился философствовать и шутить. Машина очень общительна и имеет чувство юмора, рассказали в корпорации «Роскосмос».
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено вчера в 11:05
ЖКХ
Жителей украинского города оставили без горячей воды из-за долгов
Жителей города Энергодара Запорожской области Украины оставили без горячей воды из-за долгов за электроэнергию.
Обновлено в 02:29
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Медсестра чуть не умерла из-за противозачаточных таблеток
Девушка перенесла два инсульта. Она связывает заболевание с приемом противозачаточных таблеток.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Следователи начали проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Следователи начали проверку после гибели зацепера на крыше поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 03:22
Общество
Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях
Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Авто
Сумасшеднее автомобильное видео: лучшие коубы июля
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика
За сутки Bitcoin подорожал на 9%. Цена криптовалюты превысила $11 600
За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 9%. Стоимость монеты растет с 29 июля, когда она установила локальный минимум в $9265.
Обновлено в 03:06
Политика
20 лет назад Путину предложили должность президента РФ
5 августа 1999 года, ровно 20 лет назад, президент России Борис Ельцин позвал к себе в кабинет директора ФСБ Владимира Путина и предложил ему должность главы правительства, а заодно подумать и о "самой высокой должности".
Обновлено в 02:38
Общество
Сегодня в Новосибирске пройдёт митинг против повышения цен на ЖКХ
Цены должны были повыситься на 3,2% с 1 июля 2019 года для всех жителей Новосибирской области, однако в конце июня департамент по тарифам опубликовал приказ, из-за которого тариф повысился на 7,2%.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы
Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Пользователи Сети высмеяли военных из Украины, потопивших подлодку в Черном море
Пользователи Сети высмеяли украинских военных, которые потопили во время учений гипотетическую подводную лодку в Черном море.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Цех фанерного комбината загорелся в Вологодской области
Обновлено в 02:38
Здоровье
«Известия»: в России появятся офисные медпункты
По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).
Обновлено в 01:56
Политика
Трамп назвал причины массовых убийств в США
Серьезные психические заболевания стрелков являются причиной недавних массовых расстрелов в американских штатах, считает президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 02:55
Экономика
Китай попросил госпредприятия прекратить импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили местные государственные предприятия приостановить импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими в мире экономиками, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 02:24
Гаджеты
Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке
Эксперты Роскачества посоветовали владельцам ноутбуков заклеивать камеру и микрофон на устройствах.
Обновлено 02 августа в 04:06