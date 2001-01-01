Футбол
Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана»Матч ТВ вчера в 15:49
Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17. Дида присоединился к команде по ходу подготовки к новому сезону, в настоящий момент все молодежные команды «Милана» разных возрастов проводят тренировочные сборы в Сторо, где пробудут до 10 августа.
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Футбол
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Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
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Обновлено в 01:25
Армия и оружие
В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса
В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 05:23
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В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших
В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.
Обновлено в 01:27
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Общество
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Обновлено в 01:30
Экономика
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