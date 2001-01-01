Футбол
Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана»Матч ТВ 15:49
Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17. Дида присоединился к команде по ходу подготовки к новому сезону, в настоящий момент все молодежные команды «Милана» разных возрастов проводят тренировочные сборы в Сторо, где пробудут до 10 августа.
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