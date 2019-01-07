Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала попал в сферу интересов трех европейских топ-клубов, сообщает "Советский спорт". По данным Tuttosport, рассматривают аргентинца мюнхенская "Бавария", французский "ПСЖ" и английский "Манчестер Сити".

Лидер «Ювентуса» Дибала может перейти в «ПСЖ»

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