Футбол
Дибала уйдет из «Ювентуса» из-за РоналдуГазета.Ru 01:42
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт". По информации журналиста Ske Sports Адама Дигби, аргентинец недоволен своей ролью в клубе после прихода в команду нападающего Криштиану Роналду.
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Задача игрока заключается в том, чтобы создать собственную криминальную империю в самом сердце города.
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На юго-западе Москвы у женщины украли часы Rolex
Неизвестный украл часы Rolex стоимостью более 1 млн рублей у неработающей женщины на юго-западе Москвы.
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Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
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Обновлено вчера в 21:14
Авто
В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
В России стартовали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, в его услугах заинтересован «Милан».
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Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
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Общество
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Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
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Шоу-бизнес
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Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
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Армия и оружие
Российский новейший фрегат «Адмирал Горшков» посетил Эквадор
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Сын Бари Алибасова не стал исключать, что продюсера отравили
Сын продюсера Бари Алибасова не стал исключать, что его отца могли отравить.
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Политика
Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней
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Политика
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Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города.
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