Футбол

Дибала уйдет из «Ювентуса» из-за РоналдуГазета.Ru 01:42

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт". По информации журналиста Ske Sports Адама Дигби, аргентинец недоволен своей ролью в клубе после прихода в команду нападающего Криштиану Роналду.
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СМИ: Дибала уйдет из «Ювентуса» из-за Роналду

Матч ТВ01:46

Дибала уйдет из «Ювентуса» из-за Роналду

Газета.Ru01:42

Источник: Дибала покинет «Ювентус» из-за Роналду

Спорт-Экспресс01:10
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Экономика

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Происшествия

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Обновлено вчера в 16:25
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня

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Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Игры

Автор Doom создает криминальную игру-стратегию

Задача игрока заключается в том, чтобы создать собственную криминальную империю в самом сердце города.
Обновлено в 00:04
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В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 04:53
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Шоу-бизнес

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Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
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Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики

На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Обновлено вчера в 21:14
Авто

В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross

В России стартовали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
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Футбол

«Милан» заинтересован в Ловрене

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, в его услугах заинтересован «Милан».
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Культура

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Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
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Российский новейший фрегат «Адмирал Горшков» посетил Эквадор

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Сын продюсера Бари Алибасова не стал исключать, что его отца могли отравить.
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