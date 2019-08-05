Футбол

Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе»Soccer.ru 14:19

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошел медицинское обследование в расположении туринского клуба. Вероятнее всего, 25-летний аргентинец останется в команде на следующий сезон. Напомним, что игроком активно интересовался «Манчестер Юнайтед», но позже манкунианцы отказались от покупки Дибалы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе» после срыва трансфера в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru11:26

Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе»

Soccer.ru14:19

Дибала вернулся из отпуска в расположение «Ювентуса» и прошел медобследование

Sports.ru07:22

Сорвавший сделку с «МЮ» Дибала проходит медосмотр в «Ювентусе»

Sportbox.RU12:44

Дибала прошёл медосмотр в «Ювентусе» после срыва перехода в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат12:02

Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе». Переход в «МЮ» отменяется?

Спорт-Экспресс11:35

Сорвавший сделку с «МЮ» Дибала проходит медосмотр в «Ювентусе»

Матч ТВ12:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Столтенберг рассказал про причины расширения НАТО после холодной войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, зачем Североатлантическому Альянсу было необходимо расширение после завершения холодной войны.
Обновлено в 15:21
Политика

Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Общество

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 16:19
Происшествия

В МЧС назвали неосторожность людей основной причиной пожаров в Сибири

Ранее заместитель главы центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин среди основных причин пожаров в Сибири называл длительную сухую погоду и отсутствие активных мер по тушению очагов.
Обновлено в 07:18
Общество

Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками

Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Гаджеты

HP выпустила обновленную рабочую станцию серии Z6 – HP Z6 G4

HP сообщила о выходе обновленной модели серии рабочих станций Z6 – HP Z6 G4 на базе процессора Intel Xeon W нового поколения, насчитывающего до 16 вычислительных ядер.
Обновлено в 08:24
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Происшествия

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше

Обновлено в 10:44
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Политика

Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Наука

Климатические мигранты: новое великое переселение народов

Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.
Обновлено в 09:17
Футбол

Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет создать менталитет победителей»

Обновлено в 16:29
Экономика

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Финансы

Биржевой курс евро вырос до 73 рублей

К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля. Доллар дешевеет на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.
Обновлено в 15:04
Происшествия

СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования

Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Происшествия

НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей

Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено вчера в 15:01
Технологии

«Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science

«Яндекс» и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировали в образовательную платформу с российскими корнями MEL Science, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя инвесторов, участвовавших в раунде.
Обновлено в 14:52
Политика

Супрун обязала украинских медиков в сложных ситуациях звонить в США

В случае обнаруженного у пациента отравления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных штатов» - именно он указан в новом протоколе для врачей скорой помощи.
Обновлено в 12:03
Общество

На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Футбол

«Алания» разгромила «Волгарь» в Кубке России

Владикавказская «Алания» в матче 1/64 финала Кубка России разгромила астраханский «Волгарь» и вышла в следующую стадию турнира.
Обновлено в 11:12
Наука

Электроны нарушили закон сохранения импульса при облучении светом

Закон сохранения импульса распространяется не только на механические столкновения тел, но и на отражение света от полированной поверхности металла.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Политика

Редакция «Новой газеты» запустила петицию с требованием закрыть дело о массовых беспорядках

Политическим террором, развязанным против народа правоохранительными органами, считают уголовное дело против участников протестов в редакции «Новой газеты».
Обновлено в 17:06
Происшествия

Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочке

Московские врачи решили ампутировать правую руку девочки, жестоко избитой в Ингушетии.
Обновлено в 16:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное