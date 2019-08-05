Футбол

Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе»Soccer.ru 14:19

3 фото
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошел медицинское обследование в расположении туринского клуба. Вероятнее всего, 25-летний аргентинец останется в команде на следующий сезон. Напомним, что игроком активно интересовался «Манчестер Юнайтед», но позже манкунианцы отказались от покупки Дибалы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дибала прошёл медосмотр в «Ювентусе» после срыва перехода в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат12:02

Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе»

Soccer.ru14:19

Сорвавший сделку с «МЮ» Дибала проходит медосмотр в «Ювентусе»

Матч ТВ12:44

Сорвавший сделку с «МЮ» Дибала проходит медосмотр в «Ювентусе»

Sportbox.RU12:44

Дибала прошёл медобследование

Евро-футбол.ру12:10

Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе» после срыва трансфера в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru11:26

Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе». Переход в «МЮ» отменяется?

Спорт-Экспресс11:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Политика

Великобритания после Brexit создаст альянс для противостояния Ирану и России

Великобритания после выхода из Евросоюза укрепит экономические отношения с неевропейскими странами и создаст новый альянс для противостояния Ирану и России.
Обновлено в 19:07
Финансы

Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе

Операции по покупке валюты будут проходить с 7 августа по 5 сентября, ежедневный объем покупок составит 11,2 миллиарда рублей (в июле было 10 миллиардов рублей).
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

Обновлено в 18:16
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Общество

Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином

Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Северная Корея снова провела ракетные пуски

2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
Обновлено в 19:42
Футбол

Футболист «Динамо» Теттех перешёл в турецкий клуб

Обновлено в 16:12
Финансы

США признали Китай валютным манипулятором

Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Футбол

Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»

Обновлено в 16:49
Армия и оружие

Telegraph: Британия опасается вторжения «сверхтихих» подлодок РФ

Военные Великобритании боятся, что новые "сверхтихие" подводные лодки Российской Федерации в случае необходимости смогут незамеченными проплыть в британские воды.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна «Франциско»

Обновлено в 19:47
Происшествия

Жители рассказали о ситуации в Ачинске после взрывов на военном складе

Местные жители рассказали РБК о ситуации в городе Ачинске после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Семью с маленьким ребенком убили на Кубани

Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
Обновлено в 11:32
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

Обновлено в 15:01
Технологии

Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду

Сбербанк запустил сервис, с помощью которого клиенты смогут оплачивать покупки через платежный сервис «Плати QR».
Обновлено в 07:44
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Музыка

Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа

Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Наука

Гусеницы сменили окрас даже с замазанными краской глазами

Обновлено в 17:52
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Политика

Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»

Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:38
Общество

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала лета

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала лета. Температура воздуха опускалась до 6,7 градуса.
Обновлено в 01:16
Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 15:17
Происшествия

В Сети опубликованы угрозы силовиков в адрес протестующих и их семей

Сообщается, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Политика

Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 13:56
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Футбол

Немецкие арбитры рассудят «Краснодар» и «Порту» в матче Лиги чемпионов

Главным рефери назначен Тобиас Штилер. Его ассистенты – Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фольтин. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт.
Обновлено в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное