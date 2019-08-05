Футбол
Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе»Soccer.ru 14:19
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошел медицинское обследование в расположении туринского клуба. Вероятнее всего, 25-летний аргентинец останется в команде на следующий сезон. Напомним, что игроком активно интересовался «Манчестер Юнайтед», но позже манкунианцы отказались от покупки Дибалы.
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Жители рассказали о ситуации в Ачинске после взрывов на военном складе
Местные жители рассказали РБК о ситуации в городе Ачинске после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае.
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Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
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Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду
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Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
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Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
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В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
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В Сети опубликованы угрозы силовиков в адрес протестующих и их семей
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Обновлено в 04:30
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Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
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Немецкие арбитры рассудят «Краснодар» и «Порту» в матче Лиги чемпионов
Главным рефери назначен Тобиас Штилер. Его ассистенты – Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фольтин. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт.
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