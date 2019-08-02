Футбол
Дибала отказывается переходить в «МЮ»Газета.Ru 12:12
В минувшем сезоне форвард провел 42 матча на клубном уровне, став автором десяти забитых мячей и сделав шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".
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