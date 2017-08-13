Футбол
Дибала останется в «Ювентусе» в следующем сезонеSport.ru 05:29
Паратичи поблагодарил всех причастных к этому успеху. "Реал" и "Атлетико" готовы побороться за трансфер Дибалы Также спортивный директор "Ювентуса" заявил, что аргентинец Пауло Дибала останется в команде на будущий сезон.
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Происшествия
Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43
Спорт
Российские гимнастки выиграли золото на этапе Кубка мира в Ташкенте
Сборная по художественной гимнастике обошла соперниц в групповом многоборье Сборная России по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте.
Обновлено вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский зачитал рэп Эминема и проголосовал на выборах
Обновлено в 04:48
Политика
Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины
Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Предполагаемого насильника и истязателя задержали в Подмосковье
Известно, что предполагаемый насильник ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено вчера в 19:20
Хоккей
Бузова поблагодарила «Авангард» за красивую игру в сезоне
Российская певица Ольга Бузова поблагодарила омский "Авангард" за красивую игру на протяжении сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:25
Экономика
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей
Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Министр культуры Франции заявил, что Нотр-Дам почти полностью спасен
Министр культуры Франции Франк Риестер заявил в субботу, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери почти полностью спасен от риска разрушения.
Обновлено в 06:09
Политика
На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования
Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 05:21
Футбол
Курбан Бердыев: «В плотном графике будет больше ротация состава»
Думаю, что она занимает место в турнирной таблице не по составу. Лишнее подтверждение — матчи на Кубок России.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Обновлено в 00:23
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Космос
Илон Маск переписывался с подписчиками на русском
Обновлено вчера в 21:54
Гаджеты
Qualcomm выпустит бюджетную версию процессора Snapdragon 855
В следующем году Qualcomm намерена выпустить более дешевый вариант Snapdragon 855, который будет разработан по 7-нм технологии и в нем будет встроен 5G модем.
Обновлено в 01:55
Космос
Ученые предложили запустить в космос гараж для космических кораблей
Создать гараж для космических аппаратов предложили ученые из Высшего института авиации и космоса во Франции.
Обновлено вчера в 20:02
Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Футбол
СМИ: «Манчестер Сити» нашел 17-летнего «нового Месси»
Как сообщает AS, 17-летнего футболиста в Аргентине сравнивают с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.
Обновлено в 05:40
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Фото подросшего сына Жанны Фриске появилось в Сети
Дмитрий Шепелев оберегает от посторонних глаз своего сына. Фото с наследником телеведущий Первого канала публикует в Сети редко.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Вакарчук призвал голосовать в вышиванках
Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
Обновлено в 03:46
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30