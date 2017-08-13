Футбол

Дибала останется в «Ювентусе» в следующем сезонеSport.ru 05:29

Паратичи поблагодарил всех причастных к этому успеху. "Реал" и "Атлетико" готовы побороться за трансфер Дибалы Также спортивный директор "Ювентуса" заявил, что аргентинец Пауло Дибала останется в команде на будущий сезон.
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Фабио Паратичи: «Дибала — игрок „Ювентуса“. Очевидно, что он им и останется»

Sportbox.RU05:09

Дибала останется в «Ювентусе» в следующем сезоне

Sport.ru05:29

Фабио Паратичи: «Дибала — игрок „Ювентуса“. Очевидно, что он им и останется»

Матч ТВ05:09

В «Ювентусе» уверены, что Дибала останется игроком клуба в следующем сезоне

Sport24.ru03:56

Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»

Бомбардир.ру05:35

Спортивный директор «Ювентуса»: Дибала останется в клубе в следующем сезоне

Чемпионат04:21
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Происшествия

Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
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Происшествия

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Хоккей

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Российская певица Ольга Бузова поблагодарила омский "Авангард" за красивую игру на протяжении сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает "Советский спорт".
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В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
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Происшествия

Министр культуры Франции заявил, что Нотр-Дам почти полностью спасен

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил в субботу, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери почти полностью спасен от риска разрушения.
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Политика

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Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
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Политика

Невестка Порошенко выразила свою поддержку супруге Зеленского

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Футбол

Курбан Бердыев: «В плотном графике будет больше ротация состава»

Думаю, что она занимает место в турнирной таблице не по составу. Лишнее подтверждение — матчи на Кубок России.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова

В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
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Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

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Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

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Илон Маск переписывался с подписчиками на русском

Обновлено вчера в 21:54
Гаджеты

Qualcomm выпустит бюджетную версию процессора Snapdragon 855

В следующем году Qualcomm намерена выпустить более дешевый вариант Snapdragon 855, который будет разработан по 7-нм технологии и в нем будет встроен 5G модем.
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Ученые предложили запустить в космос гараж для космических кораблей

Создать гараж для космических аппаратов предложили ученые из Высшего института авиации и космоса во Франции.
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Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

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Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

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Фото подросшего сына Жанны Фриске появилось в Сети

Дмитрий Шепелев оберегает от посторонних глаз своего сына. Фото с наследником телеведущий Первого канала публикует в Сети редко.
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Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
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Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
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Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
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Паратичи Фабио
Итальянский футболист
Italian former football player, currently working in the role of Sporting Director for Italian club Juventus.
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