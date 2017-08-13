Дибала останется в «Ювентусе» в следующем сезонеSport.ru 05:29

Паратичи поблагодарил всех причастных к этому успеху. "Реал" и "Атлетико" готовы побороться за трансфер Дибалы Также спортивный директор "Ювентуса" заявил, что аргентинец Пауло Дибала останется в команде на будущий сезон.

Дибала останется в «Ювентусе» в следующем сезоне

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах, однако заявил, что не уйдет их политики.

Армия и оружие СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.

Политика Официальные данные экзит-полов: Зеленский выиграл президентские выборы Сенсации не произошло - выборы президента Украины выиграл, согласно данным экзит-полов, актер Владимир Зеленский.

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.

Общество Михалков подал в суд из-за рекламы, в которой он «похудел» Российский режиссер Никита Михалков подал иск в Пресненский суд Москвы из-за рекламы биологически активных добавок.

Политика Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами» Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.

Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Политика На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обновила данные по явке избирателей на второй тур выборов президента страны.

Политика Exit-pool: результат в пользу Зеленского Лидером голосования стал шоумен Владимир Зеленский с результатом в 30,24%.

Наука Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Политика Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.

Здоровье Психолог из Нижнекамска раскрыла соматическую природу возникновения раковых клеток Психолог Татьяна Савельева в рамках школы пациентов провела лекцию для онковыздоравливающих нижнекамцев.

Шоу-бизнес Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.

Хоккей Российские хоккеисты проиграли США на ЮЧМ Встреча завершилась со счетом 3:6. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Егор Чинахов, Родион Амиров и Егор Спиридонов.