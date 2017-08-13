Футбол

Дибала останется в «Ювентусе» в следующем сезонеSport.ru 05:29

Паратичи поблагодарил всех причастных к этому успеху. "Реал" и "Атлетико" готовы побороться за трансфер Дибалы Также спортивный директор "Ювентуса" заявил, что аргентинец Пауло Дибала останется в команде на будущий сезон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Ювентусе» заявили, что Дибала останется в команде

RT на русском06:59

Фабио Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»

Спорт-Экспресс05:21

Дибала останется в «Ювентусе» в следующем сезоне

Sport.ru05:29

Фабио Паратичи: «Дибала — игрок „Ювентуса“. Очевидно, что он им и останется»

Матч ТВ05:09

В «Ювентусе» уверены, что Дибала останется игроком клуба в следующем сезоне

Sport24.ru03:56

Спортивный директор «Ювентуса»: Дибала останется в клубе в следующем сезоне

Чемпионат04:21

Фабио Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»

Sports.ru05:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах, однако заявил, что не уйдет их политики.
Обновлено в 13:46
Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Обновлено в 13:15
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено в 04:10
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика

Официальные данные экзит-полов: Зеленский выиграл президентские выборы

Сенсации не произошло - выборы президента Украины выиграл, согласно данным экзит-полов, актер Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:17
Футбол

«Эвертон» забил четыре безответных мяча в ворота «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 10:40
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Хоккей

Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

Обновлено вчера в 23:41
Общество

Михалков подал в суд из-за рекламы, в которой он «похудел»

Российский режиссер Никита Михалков подал иск в Пресненский суд Москвы из-за рекламы биологически активных добавок.
Обновлено в 13:58
Футбол

Спартак — Енисей 2:0

Обновлено в 13:57
Политика

Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»

Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»

Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Краснодар" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обновила данные по явке избирателей на второй тур выборов президента страны.
Обновлено в 10:03
Политика

Exit-pool: результат в пользу Зеленского

Лидером голосования стал шоумен Владимир Зеленский с результатом в 30,24%.
Обновлено в 00:39
Наука

Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Происшествия

На мусорной свалке в Кабардино-Балкарии нашли тело младенца

Обновлено в 12:37
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины

Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место в АПЛ

Обновлено в 12:58
Здоровье

Психолог из Нижнекамска раскрыла соматическую природу возникновения раковых клеток

Психолог Татьяна Савельева в рамках школы пациентов провела лекцию для онковыздоравливающих нижнекамцев.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие

Эсминец США прибыл в порт Батуми

Обновлено в 12:27
Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Хоккей

Российские хоккеисты проиграли США на ЮЧМ

Встреча завершилась со счетом 3:6. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Егор Чинахов, Родион Амиров и Егор Спиридонов.
Обновлено в 12:11
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

По данным опросов, во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля, побеждает Владимир Зеленский, набирающий около 73 процентов голосов.
Обновлено в 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Паратичи Фабио
Итальянский футболист
Italian former football player, currently working in the role of Sporting Director for Italian club Juventus.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное