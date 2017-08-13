Футбол
Дибала останется в «Ювентусе» в следующем сезонеSport.ru 05:29
Паратичи поблагодарил всех причастных к этому успеху. "Реал" и "Атлетико" готовы побороться за трансфер Дибалы Также спортивный директор "Ювентуса" заявил, что аргентинец Пауло Дибала останется в команде на будущий сезон.
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