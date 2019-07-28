Футбол
Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»Газета.Ru вчера в 18:45
Полузащитник не намерен покидать стан клуба и хочет биться за место в основном составе. Незадолго до этого предложение по 26-летнему спортсмену делали английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Sky Sport: Дибала не хочет уходить из «Ювентуса». Игрока хотели включить в сделку по Лукаку
Бомбардир.рувчера в 18:09
Дибала хочет остаться в «Ювентусе». Аргентинца хотели включить в сделку по трансферу Лукаку
Sport24.ruвчера в 18:24
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:58, Вашингтон
Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы с Украины
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе с Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Обновлено 26 июля в 06:40
Футбол
«Тамбов» обыграл «Спартак» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
На севере Марокко задержаны боевики, готовившие теракты
Спецслужбы Марокко нейтрализовали в субботу в Танжере (север страны) пятерых членов террористической ячейки в возрасте от 24 до 36 лет, связанных с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.
Обновлено в 01:17
Кино
Канал НТВ расследует ситуацию с трейлером сериала «Чернобыль»
На этой неделе в Сети привлек внимание трейлер сериала "Чернобыль" производства канала НТВ.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
Во Владивостоке прошел военно-морской парад
Во Владивостоке сегодня, 28 июля, состоялся парад боевых кораблей и подводных лодок по случаю Дня военно-морского флота.
Обновлено в 01:01
Общество
Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса
Тейлор умерла в своем доме в Глендейле, штат Калифорния. Актриса озвучивала подругу мышонка Микки Мауса Минни более 30 лет.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Беременная Жасмин плясала босиком на столе
Однажды – вспоминает Жасмин – она так хорошо повеселилась, что забралась на стол плясать босиком.
Обновлено в 02:24
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Футбол
«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»
Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Спорт
Журналист Зеппельт: допингистов защищают, протестующих наказывают
Немецкий журналист Хайо Зеппельт жестко отреагировал на решение Международной федерации плавания (FINA) ужесточить правила для спортсменов, бойкотирующих церемонию награждения, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 04:12
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды
Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Обновлено в 02:35
Здоровье
Анастасия Миронова о болезнях, которыми могут заразиться любовники
Разные исследования показывают разные данные насчет числа половых партнеров у россиян: для женщин этот показатель варьируется от 8 до 17, для мужчин — от 15 до 28.
Обновлено вчера в 06:19
Кино
Кинорежиссер Майкл Бэй прилетел в Киев на встречу с Кличко
Обновлено в 02:07
Футбол
11 звёзд АПЛ сдали положительные допинг-пробы
Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.
Обновлено в 01:22