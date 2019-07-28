Футбол
Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»Газета.Ru вчера в 18:45
Полузащитник не намерен покидать стан клуба и хочет биться за место в основном составе. Незадолго до этого предложение по 26-летнему спортсмену делали английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
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Дибала хочет остаться в «Ювентусе». Аргентинца хотели включить в сделку по трансферу Лукаку
Sport24.ruвчера в 18:24
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Происшествия
Главу администрации Ленинского района Крыма поймали на взятке
Руководитель администрации Ленинского района Республики Крым задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МВД 28 июля.
Обновлено в 06:49
Футбол
«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»
Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Обновлено в 05:46
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Популярный видеоблогер погиб в Петербурге
В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области
В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Охотники за пришельцами готовятся к штурму секретной базы ВВС США «Зона 51»
Дополнительный ажиотаж вызвало свидетельство Роберта Лазара, якобы, работавшего в «Зоне 51».
Обновлено в 05:24
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило Министерство обороны еврейского государства.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в лазурном
Как сообщает официальный сайт нашей команды, петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, хозяева сыграют в белом.
Обновлено в 07:08
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Общество
Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Москве ночью вскрыли помещения Физического института им. Лебедева
Неизвестные в Москве в ночь на воскресенье вскрыли помещения организации по адресу Ленинский проспект, 53, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Владимир Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ
Доля современных вооружений и военной техники, используемых отечественным флотом, превысила 62 процента.
Обновлено в 07:23
Технологии
Игры Тима Уиллитса. Quake, Doom, Rage и всё лучшее
Забавно, что начало карьере Тима положила первая Doom — именно после неё Уиллитс решил разрабатывать видеоигры.
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами
Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено вчера в 11:51
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Психологи дали советы возвращающимся из отпуска
Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53