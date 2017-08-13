Футбол

Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»Газета.Ru вчера в 18:45

Полузащитник не намерен покидать стан клуба и хочет биться за место в основном составе. Незадолго до этого предложение по 26-летнему спортсмену делали английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
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Sky Sport: Дибала не хочет уходить из «Ювентуса». Игрока хотели включить в сделку по Лукаку

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Дибала не собирается уходить из «Ювентуса»

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:25, Вашингтон
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