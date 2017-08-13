Футбол
Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»Газета.Ru вчера в 18:45
Полузащитник не намерен покидать стан клуба и хочет биться за место в основном составе. Незадолго до этого предложение по 26-летнему спортсмену делали английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
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Дибала хочет остаться в «Ювентусе». Аргентинца хотели включить в сделку по трансферу Лукаку
Sport24.ruвчера в 18:24
Sky Sport: Дибала не хочет уходить из «Ювентуса». Игрока хотели включить в сделку по Лукаку
Бомбардир.рувчера в 18:09
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:25, Вашингтон
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«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
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Названо число страдающих гепатитом С россиян
Уточняется, что около 3,5 млн россиян больны хроническим гепатитом С. Чуланов подчеркнул, что цифра может быть далека от реальности, поскольку многие не подозревают, что заражены инфекцией.
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В продаже появился полноприводный автодом на базе Toyota Town Ace
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Обновлено вчера в 06:43
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Из-за густого тумана самолеты не могли приземлиться в Екатеринбурге
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Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
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Ученые: Большинство людей неправильно едят яблоки
Специалисты из австрийского Университета Граца пришли к выводу, что большинство людей неправильно едят яблоки.
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о шансах на победу «Зенита» против «Оренбурга» в матче третьего тура чемпионата России.
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Общество
Лас-Вегас атаковали полчища кузнечиков
Аномальный всплеск численности кузнечиков был зафиксирован в Лас-Вегасе, где на улицах летали десятки тысяч особей этого представителя насекомых из отряда прямокрылых, сообщает 27 июля телекнал CBS.
Обновлено вчера в 22:43
Кино
Фильм «Воскресенье» получил гран-при «Хрустального Источника» в Ессентуках
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Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал о ссоре с бабушкой
Со многими родственниками Василий не общается. Особенно не сложились отношения с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено вчера в 12:51
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