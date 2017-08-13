Футбол
Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»Газета.Ru 18:45
Полузащитник не намерен покидать стан клуба и хочет биться за место в основном составе. Незадолго до этого предложение по 26-летнему спортсмену делали английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:19, Вашингтон
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено в 21:33
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Экономика
Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными
Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз.
Обновлено в 21:00
Кино
НТВ потребовала удалить из сети трейлер своего «Чернобыля»
Телекомпания НТВ потребовала от нескольких российских изданий удалить трейлер сериала «Чернобыль».
Обновлено в 07:54
Общество
Река Белая поднялась выше критической отметки в Черемховском районе
Уровень воды в реке Белая возле села Инга Черемховского района поднялся до 430 см при критической отметке в 420 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено в 02:53
Происшествия
ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площади
Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство.
Обновлено в 13:41
Космос
В Японии коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море
Запуск японской космической ракеты «МОМО-4», разработанной частной компанией Interstellar Technologies, оказался неудачным.
Обновлено в 04:46
Общество
Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии
В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено в 19:37
Происшествия
Почти 1400 человек были задержаны в Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму
В протестах участвовали, по разным данным, от 3,5 до 10 тысяч человек.
Обновлено в 22:11
Авто
Почему водители со стажем не используют брызговики
Среди автолюбителей ходят упорные слухи о том, что отсутствие брызговиков может быть чревато штрафом в 500 рублей или даже отказом в регистрации транспортного средства.
Обновлено в 07:35
Политика
Nord Stream 2 AG призвал суд ЕС аннулировать дискриминационные меры
Оператор газовой магистрали «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратился в суд Евросоюза с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении трубопровода.
Обновлено вчера в 06:07
Здоровье
5 причин каждый день есть яблоки
Исследователи установили, что ежедневное употребление яблок намного снижает риск развития инсульта.
Обновлено в 02:57
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено в 19:25
Музыка
Обложку Nirvana с автографом Кобейна выставят на аукционе в РФ
Обложка последнего альбома американской группы Nirvana - In Utero с автографом ее фронтмена Курта Кобейна будет выставлена на торгах 27 июля в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом "Литфонд".
Обновлено вчера в 11:25
Путешествия
Главные претензии россиян к отельным номерам назвали туроператоры
Ранее сообщалось, что названо место россиян в рейтинге активных путешественников.
Обновлено в 21:43
Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы
Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Уличный вейп чуть ли не убил подростка
В США подросток едва не умер из-за купленного на улице вейпа.
Обновлено в 21:54
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Политика
В раде «новую церковь» Украины назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады на Украине Евгений Мураев назвал Православную церковь Украины «мертворожденной».
Обновлено в 19:12
Политика
Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено в 12:23
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Музыка
Дрейк и Крис Браун устроили танцевальную дуэль в клипе "No Guidance!"
Премьера клипа Криса Брауна и Дрейка "No Guidance!" состоялась 26 июля 2019 года.
Обновлено в 13:16
Политика
Путин начал погружение к месту гибели подлодки
Президент России Владимир Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе.
Обновлено в 07:28
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
Политика
Зеленский потребовал уволить главу днепропетровской полиции
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить начальника ГУ национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю, подозреваемого в превышении служебных полномочий.
Обновлено в 10:46
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27