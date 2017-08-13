Футбол
Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»Газета.Ru вчера в 18:45
Полузащитник не намерен покидать стан клуба и хочет биться за место в основном составе. Незадолго до этого предложение по 26-летнему спортсмену делали английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
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Дибала хочет остаться в «Ювентусе». Аргентинца хотели включить в сделку по трансферу Лукаку
Sport24.ruвчера в 18:24
Sky Sport: Дибала не хочет уходить из «Ювентуса». Игрока хотели включить в сделку по Лукаку
Бомбардир.рувчера в 18:09
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Лексус и Вован разыграли генерала полиции, которого потребовал уволить Зеленский
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) поговорили с главой полиции Днепропетровской области, генералом Виталием Глуховеря от имени украинского президента Владимира Зеленского, призвавшего главу МВД Украины Арсена Авакова уволить его.
Обновлено вчера в 18:36
Авто
Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России
В десятке лидеров оказались: Land Rover (10,6 тыс. ед.), Jaguar (5,4 тыс. ед.), Nissan (2,8 тыс. ед.), Mitsubishi (2,8 тыс. ед.) и Smart (2 тыс. ед.).
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику
От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
Обновлено вчера в 04:50
Общество
День ВМФ в России: первым праздник отметил Владивосток
В России отмечается День военно-морского флота.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма
Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты
Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение транспорта на улице Большая Дмитровка.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг
В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Технологии
Безопасный VR-браузер Firefox вышел для Oculus Quest
Mozilla выпустила браузер Firefox Reality VR для Oculus Quest с повышенной защитой пользовательских данных.
Обновлено 26 июля в 14:15
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Когда Bitcoin обновит исторический максимум. Майк Новограц дал ответ
В интервью Bloomberg предприниматель рассказал, когда стоимость первой криптовалюты обновит исторический максимум в $20 000.
Обновлено 26 июля в 08:09
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова дала оценку уровню разрыва между богатыми и бедными россиянами.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Уровень воды в реках Иркутской области снова растет
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Почти 1400 человек были задержаны в Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму
Еще одного недопущенного кандидата - Любовь Соболь – задержали вечером и отпустили только около двух часов ночи.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:54