Полузащитник не намерен покидать стан клуба и хочет биться за место в основном составе. Незадолго до этого предложение по 26-летнему спортсмену делали английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

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