Футбол

Дибала отказался переходить в «МЮ»Sport24.ru 10:56

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала передумал переходить в «Манчестер Юнайтед». По информации La Gazzetta dello Sport, нежелание Дибалы переходить в английский клуб ставит под вопрос трансфер форварда «МЮ» Ромелу Лукаку в Италию.
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Дибала отказался переходить в «МЮ»

Sport24.ru10:56

СМИ: Манджукич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

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Дибала → Манчестер, Лукаку → Турин. Детали главного обмена этого лета, который может сорваться в последний момент

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Спорт-Экспрессвчера в 22:23

Дибала сообщил «Ювентусу», что не хочет переходить в «МЮ». Трансфер Лукаку может сорваться

Sports.ru08:09
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
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На время, пока разработчики будут проводить тщательный анализ, компания приостановила программу по оценке Siri.Ранее издание Guardian сообщало, что работники Apple, прослушивая разговоры пользователей с Siri, получают доступ к таким данным, как конфиденциальная медицинская информация, сделки, связанные с наркотиками, и записи о половой жизни.
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На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
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Суд арестовал четверых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

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Катамадзе отменила концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
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Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило о новых санкциях США против России по делу Скрипалей.
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РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»

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Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:25
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Карельские врачи почти 9 часов спасали жизнь мужчине с разрывом аорты

1 августа вертолет санавиации доставил из Костомукши в Петрозаводск 48-летнего мужчину, который поступил в Межрайонную больницу №1 с разрывом аорты, сообщает Минздрав Карелии.
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Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае

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В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста

В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
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Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
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Гасли показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии

Французский гонщик команды "Ред Булл" Пьер Гасли стал лучшим во второй сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии.
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Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
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На Урале неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь

Неизвестный в селе Тимофеево Свердловской области убил супружескую пару и ранил их дочь, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
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В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
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Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

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Представлен обновлённый кемпер Volkswagen California

После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.
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