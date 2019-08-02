Футбол
Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 04:29
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду посоветовал своему одноклубнику Пауло Дибале покинуть клуб, сообщает Daily Mail. По информации издания, аргентинский форвард спросил совета у португальца в группе WhatsApp по поводу трансфера в "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
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Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
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Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
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