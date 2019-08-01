25-летний футболист не горит желанием переходить в английский клуб и желает остаться в "старой синьоре". Дибала не хочет выступать за "Манчестер Юнайтед", ведь команда не пробилась в Лигу чемпионов.

Дибала не хочет переходить в «МЮ»

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