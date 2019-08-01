Футбол

Дибала не хочет переходить в «МЮ»Евро-футбол.ру 03:20

25-летний футболист не горит желанием переходить в английский клуб и желает остаться в "старой синьоре". Дибала не хочет выступать за "Манчестер Юнайтед", ведь команда не пробилась в Лигу чемпионов.
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Дибала не хочет переходить в «МЮ»

Евро-футбол.ру03:20

СМИ: «Интер» поспорит с «МЮ» за Дибалу

Матч ТВ03:14

Дибала хочет получать в МЮ больше Погба. На форварда претендует «Интер»

Soccer.ruвчера в 20:39

Дибала не согласен на сокращение зарплаты в случае непопадания «МЮ» в Лигу чемпионов

Спорт-Экспресс04:09

«Интер» поборется с «МЮ» за Дибалу. Игрок хочет получать 15 млн евро в год

Sports.ru03:55

«Интер» может перехватить Дибалу у «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru02:36

СМИ: «Интер» поспорит с «МЮ» за Дибалу

Sportbox.RU03:14
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
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В МЧС напомнили, что неоднократно помогали США в борьбе с пожарами

В МЧС РФ напомнили, что российская сторона неоднократно, в том числе на высшем уровне, предлагала США свою помощь в борьбе с пожарами и другими природными катаклизмами.
Обновлено в 04:23
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Врачи рассказали об опасности летнего похолодания

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Экономика

Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

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Обновлено 30 июля в 22:27
Политика

Аксёнов пообещал пожаловаться Путину на мобильных операторов

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал пожаловаться президенту России Владимиру Путину на действия мобильных операторов, которые ухудшают условия обслуживания абонентов в Крыму.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Военные планируют потушить пожары в Сибири за пять дней – Известия

Обновлено вчера в 22:44
Политика

Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине

Обновлено в 04:00
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика

Мировой рынок ждет дефицит бриллиантов и рост цен на них

В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, т. е. более 10%, рассказал в интервью «Ведомостям» президент «Алросы» Сергей Иванов (см. стр. 8–9).
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика

Как московские СМИ «засветили» список мэрии на выборах в Мосгордуму

Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается с применением административного ресурса.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Кино

В сиквеле «Черной Пантеры» появится суперзлодей Нэмор Подводник

Нэмор Подводник впервые появился в комиксах Marvel в 1939 году. Он был сыном человека, капитана корабля, и принцессы Атлантиды.
Обновлено в 04:24
Футбол

Жозе Моуринью: «Азар был особенным игроком для „Челси“»

Бывший главный тренер «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной кампании лондонского клуба.
Обновлено в 03:58
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Общество

Минэкономики предложило срок годности любых обязательных требований к бизнесу в пять лет

Главные положения новой «регуляторной конституции», предлагаемой проектом и в основном касающейся предпринимательской деятельности,— любые обязательные требования должны быть опубликованы, внесены в публичный реестр и действовать по умолчанию только пять лет.
Обновлено вчера в 18:22
Энергетика

«Газпром нефть» может получить льготы для крупнейшего месторождения

Компания «Газпром нефть» может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС

"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
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Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
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В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
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Общество

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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