Футбол
Дибала намерен покинуть «Ювентус» из-за РоналдуSport.ru 02:58
Аргентинец Пауло Дибала недоволен своим положением в Ювентусе и намерен покинуть итальянский клуб. Дибала после покупки Криштиану Роналду ушёл в тень и именно из-за португальца хотел бы сменить команду.
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«Медуза» сообщила, что на акции задержали корреспондентов издания Илью Жегулева и Андрея Перцева.
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ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде
ВОЗ объявила о первом подтвержденном случае вирусной лихорадки Эбола в Уганде.
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
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Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
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Стоит отметить, что компании Groupe PSA как никто другой нуждается в заключении этого договора.
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