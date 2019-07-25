По сообщению источника, сумма сделки оценивается в 90 миллионов евро. Для «Тоттенхэма» этот трансфер может стать самым крупным в истории.

Дибала может стать самой крупной покупкой «Тоттенхэма» в истории

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