Футбол
Дибала может стать самой крупной покупкой «Тоттенхэма» в историиМатч ТВ вчера в 20:30
По сообщению источника, сумма сделки оценивается в 90 миллионов евро. Для «Тоттенхэма» этот трансфер может стать самым крупным в истории.
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