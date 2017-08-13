Футбол
Дибала может стать самой крупной покупкой «Тоттенхэма» в историиМатч ТВ вчера в 20:30
По сообщению источника, сумма сделки оценивается в 90 миллионов евро. Для «Тоттенхэма» этот трансфер может стать самым крупным в истории.
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«Тоттенхэм» хочет подписать Дибалу, оформив рекордный трансфер в своей истории
Sport24.ruвчера в 17:57
Дибала может перейти в «Тоттенхэм» за € 90 млн, став самым дорогим игроком клуба
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