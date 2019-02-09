Футбол
Дибала может покинуть «Ювентус» из-за конфликта с АллегриЕвро-футбол.ру 02:15
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть команду по окончании сезона, сообщает The Sun. По информации источника, у аргентинского футболиста испортились отношения с главным тренером Массимилиано Аллегри.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
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В сети появилось видео с жителями Казахстана, ворующими спирт из перевернувшейся автоцистерны. Ролик размещен на видеохостинге YouTube.
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4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
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Под Саратовом кровля фельдшерского пункта обрушилась из-за снега
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