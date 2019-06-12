Дибала может покинуть «Ювентус» из-за РоналдуЧемпионат 02:59

Косвенной причиной возможного ухода 25-летнего Дибалы является приход в команду прошлым летом португальца Криштиану Роналду. Клуб перешёл на игровую схему 4-3-3, в результате чего Пауло начал значительно меньше выходить на поле.

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Происшествия Врачи оценили состояние Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Футбол Давид Трезеге: «Почему бы не провести финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге?» Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Давид Трезеге считает, что Санкт-Петербург отлично бы справился с организацией и проведением финала Лиги чемпионов, также он выразил уверенность, что город на высоком уровне примет матчи Евро-2020.

Политика Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Происшествия Применение полицейскими силы сочли признаком непрофессионализма Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала применение силы признаком непрофессионализма полицейских.

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.

Шоу-бизнес Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.

Происшествия Голунов сообщил о задержании 94 человек в центре Москвы Журналист Иван Голунов сообщил в своем телеграм-канале о задержании в центре Москвы днем в среду на несанкционированной акции 94 человек.

Футбол «Спартак» хочет подписать Гильерме По информации "СЭ", "Спартак" намерен воспользоваться ситуацией, которая сложилась у вратаря Гильерме (33 года) с переподписанием контракта с "Локомотивом".

Музыка Хакеры потребовали выкуп у группы Radiohead за неизданные записи Британская рок-группа Radiohead была подвержена атаке хакеров, которые стали требовать от них выкуп рабочих материалов альбома OK Computer.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Футбол Роналду обратился к трофею Лиги наций Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал снимок с кубком Лиги наций.

Авто Рынок новых автомобилей в Москве по итогам мая упал на 18% Как отмечают эксперты агентства, падение столичного рынка происходит уже пятый месяц подряд, причем именно в мае оно оказалось наиболее сильным.

Происшествия Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.

Происшествия В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Армия и оружие Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

Кино Квентин Тарантино назвал любимый фильм Marvel Тарантино признался, что из последних фильмов студии Marvel ему больше всего понравился «Тор: Рагнарек» новозеландского режиссера Тайки Вайтити.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Политика Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.