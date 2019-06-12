Футбол
Дибала может покинуть «Ювентус» из-за РоналдуЧемпионат 02:59
Косвенной причиной возможного ухода 25-летнего Дибалы является приход в команду прошлым летом португальца Криштиану Роналду. Клуб перешёл на игровую схему 4-3-3, в результате чего Пауло начал значительно меньше выходить на поле.
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Происшествия
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
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Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
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Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Кино
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Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
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Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
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Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
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Политика
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Авто
Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России
Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка
Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге
Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.
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Армия и оружие
В России появятся летчицы-истребители
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Наука
В бирманском янтаре нашли 40 морских и сухопутных беспозвоночных
Палеонтологи обнаружили в куске бирманского янтаря как минимум 40 особей различных беспозвоночных, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Шоу-бизнес
«Запил, ушел в депрессию»: бывший Ивлеевой тяжело переживал ее успех
Успех пришел к Ивлеевой в середине 2016 года, когда она после долгих уговоров своего бойфренда загрузила первое видео в Instagram.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Сирия отразила ракетную атаку Израиля
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар в южном регионе Сирии.
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Шоу-бизнес
Безруков показал, как отдыхает с женой в Петербурге
Звезда отечественного кино успел не только потрудиться на съемочной площадке, но и отдохнуть в городе на Неве.
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Неизвестные убили журналистку в Мексике
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Обновлено в 03:24
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Шубская поделилась нежным снимком с Овечкиным, целующим сына
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская в Instagram опубликовала очень трогательный снимок, на котором можно увидеть ее сына Сергея, которому сейчас девять месяцев и мужа.
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Медведев поздравил граждан с Днём России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев написал лаконичное поздравление с Днём России. «С Днём России!» — написал Медведев в Twitter.
Обновлено в 02:33
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 18:11
Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
ЖКХ
Феодосийцы грозят перекрыть дорогу, если им не дадут воду
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Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи
В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
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