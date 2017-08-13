«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Daily Mail. По информации источника, клубы обсуждают возможный трансфер уже около месяца. Сумма сделки может составить 90 миллионов евро.

Дибала может перейти в «Тоттенхэм» за 90 миллионов

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