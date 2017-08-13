Футбол

Дибала может перейти в «Тоттенхэм» за 90 миллионовБомбардир.ру 01:40

«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Daily Mail. По информации источника, клубы обсуждают возможный трансфер уже около месяца. Сумма сделки может составить 90 миллионов евро.
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Дибала может стать самым дорогим приобретением «Тоттенхэма»

Газета.Ru01:51

«Тоттенхэм» может оформить самый дорогой трансфер в истории. Речь о Дибале

Спорт-Экспресс01:28

Дибала может стать самой крупной покупкой «Тоттенхэма» в истории

Sportbox.RUвчера в 20:30

«Тоттенхэм» хочет подписать Дибалу, оформив рекордный трансфер в своей истории

Sport24.ruвчера в 17:57

«Тоттенхэм» готов потратить 90 млн евро на Дибалу

Soccer.ruвчера в 20:37

Дибала может перейти в «Тоттенхэм» за € 90 млн, став самым дорогим игроком клуба

Чемпионатвчера в 21:27

Дибала может стать самой крупной покупкой «Тоттенхэма» в истории

Матч ТВвчера в 20:30
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Происшествия

Гудкова вызвали в московский СК

24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
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Рекордсменка Волочкова села на шпагат в футбольных воротах

Балерина Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников — в своем Instagram танцовщица заявила, что готовит новый клип на футбольном поле и опубликовала кадр, где демонстрирует свой знаменитый шпагат прямо в воротах.
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Происшествия

В Екатеринбурге на стройплощадке Макаровского моста сгорел рабочий

Утром 25 июля в Екатеринбурге на строительной площадке Макаровского моста погиб рабочий.
Обновлено в 02:15
Наука

Неизвестный науке гриб нашли под Тобольском

Под Тобольском нашли ранее не известный науке новый вид гриба, сообщила пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.
Обновлено в 04:03
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол

Капитан «Порту» Перейра покинул команду из-за ссоры с тренером

Португальский футболист, капитан ФК «Порту» Данилу Перейра вынужден был покинуть расположение клуба, поскольку поссорился с главным тренером команды Сержиу Консейсау.
Обновлено в 02:58
Единоборства

Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина

Обновлено в 03:37
Происшествия

В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

Обновлено в 02:56
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено вчера в 21:29
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Трап врезался в самолет в московском аэропорту

Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Сочи после сильных ливней сошел сель

В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16
Космос

Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео

Обновлено в 03:25
Происшествия

Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят

Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено 23 июля в 00:12
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Экономика

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Политика

Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом

Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Гаджеты

Украинцам предложили Xiaomi Mi A3 по очень низкой цене

Вчера состоялась местная презентация устройства, на которой были объявлены цены, а также стало известно, что украинцы смогут приобрести Xiaomi Mi A3 уже с 31 июля этого года.
Обновлено в 01:52
Общество

В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта

О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.
Обновлено в 02:03
Общество

Роскачество проверило соблюдение магазинами правил продажи молочки

Роскачество проверило, как магазины страны соблюдают новые правила продажи молочной продукции. О результатах сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:14
Кино

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Авто

«Автотор» построит в России новый автомобильный завод

«Автотор» планирует построить в Калининградской области еще одно предприятие мощностью 50 тыс. автомобилей в год, которое откроется в 2020 году.
Обновлено в 02:21
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Компания Xiaomi представила новый бюджетный ноутбук RedmiBook 14.
Обновлено в 04:33
Общество

«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе

Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
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