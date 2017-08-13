Футбол
Дибала может перейти в «Тоттенхэм» за 90 миллионовБомбардир.ру 01:40
«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Daily Mail. По информации источника, клубы обсуждают возможный трансфер уже около месяца. Сумма сделки может составить 90 миллионов евро.
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«Тоттенхэм» хочет подписать Дибалу, оформив рекордный трансфер в своей истории
Sport24.ruвчера в 17:57
Дибала может перейти в «Тоттенхэм» за € 90 млн, став самым дорогим игроком клуба
Чемпионатвчера в 21:27
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
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В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
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