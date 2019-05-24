Футбол
Дибала хочет остаться в «Ювентусе»Матч ТВ 12:20
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено в 14:47
Футбол
«Ньюкасл» предложит 29,5 млн евро за Марио Фернандеса
Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено в 12:53
Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобиль
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Футбол
На матч сборной России в Нижнем Новгороде продано уже 30 тысяч билетов
На матчи сборной России в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано уже по 30 тыс. билетов.
Обновлено в 10:45
Политика
Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.
Обновлено в 04:45
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Папарацци рассекретили нового возлюбленного Эммы Уотсон
На днях в соцсети появились снимки, на которых Уотсон запечатлена в черном коротком топе и брюках в тон.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток
В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено в 12:54
Авто
Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»
Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:00
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Происшествия
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Фотографию с выстроившимися в длинную очередь альпинистами опубликовал бывший непальский военнослужащий Нирма Пурья (Nirma Purja) в Twitter.
Обновлено в 10:05
Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Футбол
На Рамоса претендуют сразу четыре клуба
Как сообщает источник, на Рамоса претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и неназванный клуб из чемпионата Китая.
Обновлено в 15:14
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Обновлено в 07:24
Здоровье
Ограничение допуска родственников в реанимацию опровергли в Госдуме
Публикации СМИ о возможном ограничении допуска родственников в реанимацию из-за нового закона не соответствуют действительности.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Виктория Боня ради съемки перекрыла набережную Круазет
Светскую львицу окружали 30 охранников Виктория Боня устроила в Каннах настоящий переполох: ради съемки рекламной кампании светская львица перекрыла набережную Круазет — известный бульвар вдоль побережья французского курорта, который находится в самом центре города.
Обновлено в 11:45
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Общество
Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного
Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.
Обновлено в 06:24
Экономика
Россия выделит миллиарды рублей на цифровые технологии
Порядка 220 млрд рублей предусмотрено выделить на реализацию дорожных карт по цифровым «сквозным» технологиям.
Обновлено в 14:25