Дибала хочет остаться в «Ювентусе»Матч ТВ 12:20

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что не хочет покидать туринский клуб.

Происшествия Взрыв в Лионе расследует антитеррористический отдел прокуратуры Расследование взрыва в Лионе передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры, передаёт AFP.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Армия и оружие В США начали строить первую атомную подлодку нового поколения На верфях в США заложена первая стратегическая атомная подводная лодка нового поколения проекта «Колумбия», сообщает 24 мая портал Naval Today.

Политика Партия Порошенко сменит название 21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.

Политика Володин: Госдума обсудит развитие цифровой экономики с Орешкиным «Вопрос развития цифровой экономики может стать основным при формировании повестки «правительственного часа», когда с докладом выступит министр экономического развития Максим Орешкин», — заявил Володин.

Общество Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.

Хоккей Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.

Общество Ростов попал в топ городов с самыми дорогими выпускными платьями В Ростове стоимость выпускных платьев оказалась одной из самых дорогих в России, сообщает сервис «Юла».

Шоу-бизнес Звезда «Голоса» вступилась за дочь Алсу перед повторным финалом Результаты прошлого было принято решение аннулировать из-за выявленной накрутки голосов за одну из финалисток проекта — дочь Алсу Микеллу Абрамову.

Общество Школьники Владивостока продемонстрировали аттестат зрелости Выпускники встретили последний звонок в стиле БДСМ Последний звонок в школе №74 Владивостока прогремел на всю страну: ученики выпускного класса устроили «день непослушания».

Политика В Кремле отреагировали на отставку Мэй Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.

Происшествия «Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Авто Renault объявил цены на кроссовер Arkana Объявлены цены на новый кроссовер Renault Arkana для российского рынка. Самая «заряженная» версия обойдется покупателям в 1,5 млн рублей.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.

Футбол Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.

Общество Ядерный центр в России закупит иконы и панно на 2 млн рублей Российский ядерный центр в Сарове Нижегородской области, который входит в госкорпорацию "Росатом", собирается закупить иконы с изображением Серафима Саровского, картины и книги на сумму 2,3 млн руб. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Футбол Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля» Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.

Общество У финна отобрали шесть яиц на границе с Карелией 13 мая гражданин Финляндии следовал из Финляндии в Россию и пересекал границу в МАПП «Люття».

Общество Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.

Шоу-бизнес Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.