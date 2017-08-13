Футбол

Дибала хочет остаться в «Ювентусе»Soccer.ru вчера в 13:12

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что хочет остаться в клубе.
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Пауло Дибала: В «Ювентусе» все знают, что я хочу продолжить играть за клуб

Советский спортвчера в 13:20

Дибала хочет остаться в «Ювентусе»

Спорт-Экспрессвчера в 11:36

Дибала: «Слова моего брата о том, что я покину „Ювентус“? Он говорил от своего имени»

Sport24.ruвчера в 12:44

Дибала хочет остаться в «Ювентусе»

Матч ТВвчера в 12:20

Дибала хочет остаться в «Ювентусе»

Soccer.ruвчера в 13:12

Пауло Дибала: «Хочу остаться в „Ювентусе“. Я с гордостью ношу футболку клуба»

Sports.ruвчера в 15:47

Дибала опроверг заявления своего агента об уходе из «Ювентуса»

Бомбардир.рувчера в 12:12
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Футбол

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере

Обновлено в 01:53
Армия и оружие

В России хотят создать электромагнитные ракеты

В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 23 мая в 16:35
Авто

Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль

Отечественный спорткар Marussia превратят в мощный электромобиль.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Политика

Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии

Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Политика

На Украине признали зависимость от торговли с Россией

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус признал, что Киев пока не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:16
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Похитителя ребенка в США приговорили к пожизненному сроку

Джейк Томас Паттерсон приговорен к пожизненному сроку за похищение 13-летней девочки и убийство ее семьи.
Обновлено в 03:02
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В центре Лиона прогремел взрыв, есть пострадавшие

Во Франции, в центре Лиона, на улице Виктора Гюго, прогремел взрыв, 8 человек пострадали, сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Общество

Новое телевидение придет через девять дней

Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
Обновлено в 02:30
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено вчера в 09:44
Общество

Владимир Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не будет участвовать в дуэли с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым.
Обновлено 23 мая в 11:51
Шоу-бизнес

Михаил Боярский рассказал, почему избегает публичных мест

Обновлено в 03:41
Кино

Загитова: люблю Японию, но Россия — лучшее место на Земле

Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Военный вертолет США жестко сел на юге Афганистана

На юге Афганистана жестко сел военный вертолет США с пассажирами на борту.
Обновлено в 03:27
Авто

Улучшаем управляемость автомобиля – несколько простых советов

Поворачиваемость бывает избыточная и недостаточная. Почти все современные автомобили имеют недостаточную поворачиваемость.
Обновлено в 03:00
Технологии

Huawei запустила первый в мире пятизвездочный торговый центр на базе технологии 5G

Компания Huawei, Ассоциация специалистов по недвижимости Китая и оператор China Mobile (Shanghai) совместно открыли первый в мире пятизвездочный торговый центр Shanghai Lujiazui L+ Mall на базе технологии 5G, в том числе на основе системы 5G Digital Indoor System (DIS).
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол

В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ

В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.
Обновлено в 00:17
Футбол

«Реал» готов потратить 90 миллионов фунтов на Азара. «Челси» хочет 130

"Челси" требует у "Реала" 130 миллионов фунтов стерлингов за нападающего Эдена Азара, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Нацистов из Казани признали виновными в убийстве студента из Чада

Обновлено в 02:21
Происшествия

В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов

Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
Обновлено в 03:03
Политика

О готовности запустить международный роуминг заявили в Крыму

Глава крупнейшего мобильного оператора в Крыму заявил о готовности заключить договоры о роуминге для иностранцев.
Обновлено в 02:32
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
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Пауло Дибала
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Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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