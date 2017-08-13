Футбол
Дибала хочет остаться в «Ювентусе»Soccer.ru вчера в 13:12
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Пауло Дибала: В «Ювентусе» все знают, что я хочу продолжить играть за клуб
Советский спортвчера в 13:20
Дибала: «Слова моего брата о том, что я покину „Ювентус“? Он говорил от своего имени»
Sport24.ruвчера в 12:44
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В России хотят создать электромагнитные ракеты
В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 23 мая в 16:35
Авто
Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
Отечественный спорткар Marussia превратят в мощный электромобиль.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Политика
Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии
Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Политика
На Украине признали зависимость от торговли с Россией
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус признал, что Киев пока не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:16
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Похитителя ребенка в США приговорили к пожизненному сроку
Джейк Томас Паттерсон приговорен к пожизненному сроку за похищение 13-летней девочки и убийство ее семьи.
Обновлено в 03:02
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В центре Лиона прогремел взрыв, есть пострадавшие
Во Франции, в центре Лиона, на улице Виктора Гюго, прогремел взрыв, 8 человек пострадали, сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Общество
Новое телевидение придет через девять дней
Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
Обновлено в 02:30
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Владимир Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не будет участвовать в дуэли с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым.
Обновлено 23 мая в 11:51
Шоу-бизнес
Михаил Боярский рассказал, почему избегает публичных мест
Обновлено в 03:41
Кино
Загитова: люблю Японию, но Россия — лучшее место на Земле
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Военный вертолет США жестко сел на юге Афганистана
На юге Афганистана жестко сел военный вертолет США с пассажирами на борту.
Обновлено в 03:27
Авто
Улучшаем управляемость автомобиля – несколько простых советов
Поворачиваемость бывает избыточная и недостаточная. Почти все современные автомобили имеют недостаточную поворачиваемость.
Обновлено в 03:00
Технологии
Huawei запустила первый в мире пятизвездочный торговый центр на базе технологии 5G
Компания Huawei, Ассоциация специалистов по недвижимости Китая и оператор China Mobile (Shanghai) совместно открыли первый в мире пятизвездочный торговый центр Shanghai Lujiazui L+ Mall на базе технологии 5G, в том числе на основе системы 5G Digital Indoor System (DIS).
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ
В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.
Обновлено в 00:17
Футбол
«Реал» готов потратить 90 миллионов фунтов на Азара. «Челси» хочет 130
"Челси" требует у "Реала" 130 миллионов фунтов стерлингов за нападающего Эдена Азара, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов
Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
Обновлено в 03:03
Политика
О готовности запустить международный роуминг заявили в Крыму
Глава крупнейшего мобильного оператора в Крыму заявил о готовности заключить договоры о роуминге для иностранцев.
Обновлено в 02:32
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21