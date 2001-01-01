Футбол
Дибала хочет остаться в «Ювентусе»Спорт-Экспресс 11:36
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что хочет остаться в клубе. Ранее сообщалось, что на 25-летнего аргентинца претендуют "Интер", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено в 11:44
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Авто
Спорткар Marussia превратят в электромобиль
Новосибирский государственный технический университет НГТУ НЭТИ и местное конструкторское бюро «Спектр» 27 мая планируют заключить соглашение о совместной разработке электромобиля на базе российского спорткара Marussia.
Обновлено в 10:56
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено в 02:08
Общество
Вице-губернатор Бидонько предложил не исключать сквер из опроса про храм святой Екатерины
Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько заявил, что сквер у Театра драмы не нужно исключать из списка площадок, которые включат в опрос по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 10:21
Хоккей
Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019
18-летний нападающий сборной Финляндии Каапо Какко рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против России.
Обновлено в 12:03
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу отдохнуть
Президент Владимир Путин в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 11:45
Общество
Беглов встретился с муниципальными депутатами Петербурга
Глава Петербурга Александр Беглов выступил перед депутатами муниципальных советов внутригородских муниципальных образований (МО) Северной столицы.
Обновлено в 10:37
Политика
Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады
Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
По имеющимся данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Информации о погибших на данный момент нет.
Обновлено в 12:30
Политика
Новый глава генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до референдума
Украина потеряла Крым задолго до референдума, проведенного жителями полуострова в 2014 году.
Обновлено в 09:46
Энергетика
Россия поставит Белоруссии дополнительные 200 тысяч тонн нефти
Россия поставит дополнительно 200 тыс. тонн нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» до конца июня 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол встречи вице-премьеров двух стран Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко.
Обновлено в 11:49
Политика
ЛНР передала Киеву 60 заключенных
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали Киеву 60 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:02
Политика
Минкомсвязи назвало угрозы для изоляции Рунета
Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором называются угрозы, при которых возможна изоляция Рунета.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Арестованную квартиру Жанны Фриске выставили на продажу
Возможно, после продажи квартиры, как уверяет риелтор, в течении года, "Русфонд" больше не будет иметь претензий к семье покойной певицы.
Обновлено в 07:26
Музыка
Организаторами «Евровидения» пересмотрены итоги конкурса
Организаторами конкурса "Евровидение-2019", который проходил на днях в израильском городе Тель-Авив, пересмотрены результаты подсчетов балов, выставленных в финале участникам.
Обновлено 22 мая в 15:24
Армия и оружие
США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток
Дональд Трамп объявил, что США дополнительно отправят около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток.
Обновлено в 12:43
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Спорт
Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»
Обновлено в 11:30
Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Осиека» Маричем
ЦСКА проявляет интерес к форварду «Осиека» Мирко Маричу. Об этом сообщает Transfermarkt.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе
Генеральный штаб Украины не видит возможности вернуть контроль над территорией Донбасса военным путём.
Обновлено в 07:09
Общество
Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду, об этом сообщает РИА "Новости"РИА Новости со ссылкой на ОСК.
Обновлено в 11:10
Транспорт
Из Петербурга в Таллин планируют запустить скоростной поезд
Между столицей Эстонии и Петербургом намерены пустить скоростную электричку, благодаря которой вместо восьми часов на поезде горожане смогут доехать в Таллин за 4,5 часа.
Обновлено в 09:08