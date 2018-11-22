Футбол

Дибала: «Слухи о трансфере меня не волнуют, я счастлив в Турине»
Евро-футбол.ру
01:26

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что рад выступать за итальянский клуб.
Евро-футбол.ру01:26

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Дибала: «Я счастлив играть за „Ювентус“. У нас большие планы»

Sport24.ru01:36

Дибала: «Слухи о трансфере меня не волнуют, я счастлив в Турине»

Евро-футбол.ру01:26

Пауло Дибала: «Счастлив выступать за „Ювентус“»

Sportbox.RU00:51

Пауло Дибала: «Счастлив выступать за „Ювентус“»

Матч ТВ00:51

Пауло Дибала: «Я очень счастлив в „Ювентусе“»

Спорт-Экспресс00:07

Дибала: «Трансферный рынок меня абсолютно не волнует»

Бомбардир.ру01:32

Пауло Дибала: «Очень счастлив выступать за „Ювентус“. У нас большие цели»

Sports.ruвчера в 12:59
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Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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