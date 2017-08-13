Футбол

Дибала: «Хочу продолжить карьеру в „Ювентусе“»Евро-футбол.ру 13:18

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал слухи, касающиеся его будущего в итальянском клубе. Ранее в СМИ появились слова брата игрока о том, что Дибала скорее всего сменит клуб в летнее трансферное окно.
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Пауло Дибала: В «Ювентусе» все знают, что я хочу продолжить играть за клуб

Советский спорт13:20

Дибала хочет остаться в «Ювентусе»

Soccer.ru13:12

Дибала: «Слова моего брата о том, что я покину „Ювентус“? Он говорил от своего имени»

Sport24.ru12:44

Дибала хочет остаться в «Ювентусе»

Матч ТВ12:20

Пауло Дибала: «Хочу остаться в „Ювентусе“. Я с гордостью ношу футболку клуба»

Sports.ru15:47

Дибала хочет остаться в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс11:36

Дибала опроверг заявления своего агента об уходе из «Ювентуса»

Бомбардир.ру12:12
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В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе

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Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Космос

Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая

Астероид 1999 KW4 обнаружили в 1998 году.
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Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
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Политика

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Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

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Путин посоветовал патриарху Кириллу меньше работать

Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
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Происшествия

У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов

Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Росгвардия примет на вооружение новый ручной пулемет РПК-16

После проведения внутриведомственной апробации руководство Росгвардии решит вопрос о принятии на вооружение легкого ручного пулемета РПК-16 компании «Калашников».
Обновлено в 10:18
Культура

Наставники «Голос. Дети» не приехали на повторный финал

Обновлено в 15:46
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Видео с места взрыва в Лионе появилось в Сети

Кадры с места взрыва у пекарни во французском Лионе появилось в Сети. Видео было опубликовано в твиттере.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Обновлено в 18:28
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
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Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам

Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
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Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
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Флагманские смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro должны быть представлены 28 мая. Предварительные продажи Redmi K20 уже начались в Китае.
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Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
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Наука

В Канаде нашли гриб, которому миллиард лет

До сих пор самыми древними окаменелыми грибами считались образцы из Шотландии, чей возраст составлял около 400 млн лет.
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В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»

В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
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Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

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Пятеро дагестанцев одержали победу на турнире PFL 13 в США

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По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
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Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
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Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
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Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Свадьба состоялась 23 мая в Киеве в итальянском ресторане на опушке соснового бора. Настя Каменских сегодня опубликовала видео с церемонии.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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