Футбол

Дибала: «Хочу продолжить карьеру в „Ювентусе“»Евро-футбол.ру вчера в 13:18

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал слухи, касающиеся его будущего в итальянском клубе. Ранее в СМИ появились слова брата игрока о том, что Дибала скорее всего сменит клуб в летнее трансферное окно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пауло Дибала: В «Ювентусе» все знают, что я хочу продолжить играть за клуб

Советский спортвчера в 13:20

Пауло Дибала: «Хочу остаться в „Ювентусе“. Я с гордостью ношу футболку клуба»

Sports.ruвчера в 15:47

Дибала опроверг заявления своего агента об уходе из «Ювентуса»

Бомбардир.рувчера в 12:12

Дибала хочет остаться в «Ювентусе»

Матч ТВвчера в 12:20

Дибала хочет остаться в «Ювентусе»

Soccer.ruвчера в 13:12

Дибала хочет остаться в «Ювентусе»

Спорт-Экспрессвчера в 11:36

Дибала: «Слова моего брата о том, что я покину „Ювентус“? Он говорил от своего имени»

Sport24.ruвчера в 12:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сменила имидж

Сменить имидж звезде позволили только по окончанию съемок финальной серии. Софи медлить не стала и быстро перекрасилась в блондинку.
Обновлено вчера в 21:00
Теннис

Надаль предложил отменить правило двух подач в теннисе

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль предложил кардинальное изменение в теннисных правилах.
Обновлено вчера в 17:35
Гаджеты

Представлен смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч

Бренд Vivo представил смартфон Vivo Z5x, который многие называют потенциальным конкурентом Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Футбол

Жардим не собирается уходить из «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что готов продолжить работу в монегасской команде.
Обновлено в 01:55
Наука

Животные стали резко уменьшатся в размерах

Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки

Украинские силовики сообщили, что зафиксировали 17 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб, еще один ранен.
Обновлено в 01:43
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Замглавы УФНС по Ростовской области задержана

Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие

Морской офицер ВМС США получил срок за шпионаж

В Америке под суд пошёл младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлог. Его обвинили в попытке шпионажа в пользу иностранной агентуры.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере

Обновлено в 01:53
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Экономика

Россияне постеснялись покупать презервативы

Россияне стали реже покупать презервативы.
Обновлено вчера в 08:01
Кино

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
Обновлено вчера в 04:03
Кино

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено 23 мая в 09:29
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты

Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено вчера в 13:57
Кино

Фильм о Сонике перенесли на 2020 год

Режиссёр «Соника в кино» Джефф Фаулер сообщил, что премьера фильма переносится на 14 февраля 2020 года.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие

В России разработали двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа

Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Наряды выбирала сама: Альбина Джанабаева делится фотографиями с Каннского кинофестиваля

40-летняя Альбина Джанабаева лишилась стилиста и справилась своими силами.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Энергетика

РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.
Обновлено вчера в 11:37
Музыка

Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День города

Обновлено вчера в 08:42
Футбол

В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ

В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.
Обновлено в 00:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное