Футбол
Дибала: «Хочу продолжить карьеру в „Ювентусе“»Евро-футбол.ру вчера в 13:18
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал слухи, касающиеся его будущего в итальянском клубе. Ранее в СМИ появились слова брата игрока о том, что Дибала скорее всего сменит клуб в летнее трансферное окно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пауло Дибала: В «Ювентусе» все знают, что я хочу продолжить играть за клуб
Советский спортвчера в 13:20
Дибала: «Слова моего брата о том, что я покину „Ювентус“? Он говорил от своего имени»
Sport24.ruвчера в 12:44
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сменила имидж
Сменить имидж звезде позволили только по окончанию съемок финальной серии. Софи медлить не стала и быстро перекрасилась в блондинку.
Обновлено вчера в 21:00
Теннис
Надаль предложил отменить правило двух подач в теннисе
Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль предложил кардинальное изменение в теннисных правилах.
Обновлено вчера в 17:35
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч
Бренд Vivo представил смартфон Vivo Z5x, который многие называют потенциальным конкурентом Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Жардим не собирается уходить из «Монако»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что готов продолжить работу в монегасской команде.
Обновлено в 01:55
Наука
Животные стали резко уменьшатся в размерах
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили, что зафиксировали 17 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб, еще один ранен.
Обновлено в 01:43
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие
Морской офицер ВМС США получил срок за шпионаж
В Америке под суд пошёл младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлог. Его обвинили в попытке шпионажа в пользу иностранной агентуры.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
Обновлено в 01:53
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Экономика
Россияне постеснялись покупать презервативы
Россияне стали реже покупать презервативы.
Обновлено вчера в 08:01
Кино
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
Обновлено вчера в 04:03
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено 23 мая в 09:29
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено вчера в 13:57
Кино
Фильм о Сонике перенесли на 2020 год
Режиссёр «Соника в кино» Джефф Фаулер сообщил, что премьера фильма переносится на 14 февраля 2020 года.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
В России разработали двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Наряды выбирала сама: Альбина Джанабаева делится фотографиями с Каннского кинофестиваля
40-летняя Альбина Джанабаева лишилась стилиста и справилась своими силами.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.
Обновлено вчера в 11:37
Музыка
Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День города
Обновлено вчера в 08:42
Футбол
В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ
В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.
Обновлено в 00:17