Футбол
Диавара стал футболистом «Ромы»Чемпионат 05:19
Полузащитник Амаду Диавара перешёл из «Наполи» в «Рому». Как сообщает пресс-служба римской команды, 21-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2024 года. По данным СМИ, за Диавара столичный клуб заплатил «Наполи» € 21 млн.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
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Обновлено в 02:56
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Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд
Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне «Фауна Китая».
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Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
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Здоровье
Минздрав и Минтруд утвердили порядок оказания паллиативной помощи
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Обновлено в 02:35
Общество
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Обновлено в 02:04
Политика
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинцы ошиблись, выбрав в качестве нового президента страны Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:29
Общество
Бизнес-омбудсмен Титов после изучения даст правовую оценку дела «Рольфа»
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Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
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Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Участники акции протеста в Гонконге пытаются штурмовать здание законодательного совета, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе
Посетители шоу диджея Ника Гримшоу с удивлением обнаружили «отрывающихся на всю катушку» Дэвида и Викторию Бекхэм.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
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Наука
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Обновлено вчера в 13:06
Общество
В России предложили запретить частные камеры на дорогах
Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме
В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Ювелирные компании раскроют налоговую тайну
Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.
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Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться
В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:10
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Тайны сверхмассивных черных дыр: ученые расшифровывают их историю
Новые результаты исследований свидетельствуют о том, что такие черные дыры быстрого распада действительно формировались исключительно в ранней стадии образования Вселенной.
Обновлено 29 июня в 03:22
Армия и оружие
Лавров: Россия разберется в инциденте с атакой ВВС Израиля на Дамаск
Москва уже устанавливает факты инцидента в связи с информацией об атаке израильских ВВС на территорию Дамаска, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:02
Политика
В Японии первые китобои вышли на охоту
Первые пять японских судов вышли в море на отлов китов. Ранее Токио официально покинул Международную китобойную комиссию.
Обновлено вчера в 23:46
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Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
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Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
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Организаторы G20 включили Курилы в состав Японии
На официальном видео саммита G20 в японском Осаке Южные Курилы были указаны как часть Японии.
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