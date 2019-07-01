Футбол
Диавара сменил «Наполи» на «Рому»Sportbox.RU 05:31
Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара стал игроком «Ромы». Сообщается, что соглашение 21-летнего уроженца Гвинеи с римским клубом рассчитано до лета 2024 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 19 матчах за неаполитанский клуб.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Экономика
Россияне залезли в долги и отказались от сбережений
Учитывая прирост рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года, делается вывод, что на сбережения приходится лишь 3,7 процента доходов.
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В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
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Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10
Обновлено в 08:30
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Зеленский потребовал наказать Климкина
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Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
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Происшествия
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В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
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В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
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В России изменились правила выдачи микрозаймов
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Меган Маркл решилась нарушить одну из главных королевских традиций
Герцогиню раскритиковали за «лицемерное» поведение. Вокруг Меган Маркл разгорается новый скандал.
Обновлено в 07:00
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Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
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Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Технологии
В Яндекс. Метрике появилась аналитика в реальном времени
«Яндекс» запустил в своем сервисе «Метрика» отчеты о том, как пользователи смотрят контент в реальном времени.
Обновлено в 06:27
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Apple выпустит версию iPhone для Китая без Face ID
По данным ресурса Gizmochina, Apple выпустит специальную версию iPhone для китайского рынка, которая будет отличаться более доступной ценой и отсутствием Face ID.
Обновлено в 05:16
Общество
Вслед за Иркутской областью затопило часть Красноярского края
Город Канск Красноярского края частично ушел под воду из-за разлива реки Кан, объявлена чрезвычайная ситуация, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено в 07:30
Спорт
Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила
Обновлено в 06:04
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
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Кино
Люк Бессон отменил визит в Россию
Французский режиссер Люк Бессон отменил поездку в Россию. Об этом сообщила компания «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:48
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Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев
Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
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Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска
Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, причем его должны были повысить на уровень накопленной с момента запуска "Платона" инфляции.
Обновлено вчера в 17:21
Финансы
В Минфине призвали ограничить потребительское кредитование в РФ
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Обновлено в 08:33
Авто
Autobacs Seven из Японии сделала для туристов специальный микроавтобус на базе модели Toyota Hiace
Количество переделок получилось очень большим, поэтому микроавтобус решили переименовать: тюнингованную технику назвали Gordon Miller GMLVAN V-01.
Обновлено в 08:45
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы частью Японии
Устроители саммита «Большой двадцатки» (G20) решили обозначить территорию Южных Курил на видео территорией Японии.
Обновлено в 01:11
Политика
Пентагон испугался победы России в войне за влияние
Соединенные Штаты недостаточно эффективно противодействуют все более наглой «политической войне», которую ведет Россия по всему миру.
Обновлено в 07:04