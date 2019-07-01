Футбол

Диавара сменил «Наполи» на «Рому»Sportbox.RU 05:31

Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара стал игроком «Ромы». Сообщается, что соглашение 21-летнего уроженца Гвинеи с римским клубом рассчитано до лета 2024 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 19 матчах за неаполитанский клуб.
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