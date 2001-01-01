Футбол

Диаш: «„Бенфика“ была лучше „Айнтрахта“ в обоих матчах»Soccer.ru 02:10

Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас до самого конца. Думаю, что мы были лучше соперника в обоих матчах. Мы сделали достаточно для того, чтобы пройти дальше.
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Диаш: «„Бенфика“ была лучше „Айнтрахта“ в обоих матчах»

Soccer.ru02:10

Тренер «Бенфики» о вылете от «Айнтрахта»: «Подвели голы, пропущенные дома»

Sports.ruвчера в 22:58

Бруну Лаге: «„Бенфика“ заслуживала выхода в полуфинал»

Спорт-Экспрессвчера в 18:59
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Общество

ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия

В Токио мусоровоз после ДТП врезался в прохожих

Мусоровоз сбил нескольких прохожих после столкновения с легковым автомобилем в Токио, 10 человек пострадали, двое из них без сознания, сообщила газета "Майнити".
Обновлено в 01:15
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

В Северной Ирландии произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Транспорт

В Таганроге ввели режим ЧС из-за обрушения коллектора

Обрушение напорно-самотечного коллектора диаметром 1000 мм произошло в Таганроге (Ростовская область), введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 02:22
Хоккей

Овечкин догнал Малкина по голам в плей-офф НХЛ

Обновлено в 01:38
Гаджеты

Робот Apple Daisy может разбирать 200 смартфонов iPhone в час

Компания Apple объявила о значительном расширении своих программ по переработке электроники, увеличив в четыре раза количество мест, в которых пользователи США могут отправить свои смартфоны iPhone на разборку роботом Daisy.
Обновлено вчера в 12:07
Авто

У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта

По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

На Украине назначили вторые дебаты Порошенко и Зеленского

На Украине назначены на 21:00 в пятницу 19 апреля дебаты на Общественном телевидении кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 10:52
Общество

За неделю Роспотребнадзор забраковал 51 партию товаров

С 12 по 18 апреля Роспотребнадзор выявил 51 партию товаров, которые не соответствуют необходимым нормам.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него

Обновлено вчера в 13:38
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Технологии

Instagram может скрыть количество лайков под постом

Микроблог Instagram может скрыть количество лайков, оставленных пользователями под постом.
Обновлено в 01:38
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено вчера в 01:44
Армия и оружие

Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

Обновлено в 01:49
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Политика

Зеленский рассказал о своем отношении к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Кронштадте избили инвалида за сделанное замечание

Сегодня, 18 апреля, в одном из домов Кронштадта избили 58-летнего мужчину, тяжелого инвалида с детства, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Зеленский представил свою будущую президентскую команду

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал, с кем он будет «строить Украину» в случае, если займет пост президента страны.
Обновлено в 00:34
Общество

Глава Минкомсвязи назвал самый популярный запрос на портале госуслуг

Россияне на портале госуслуг чаще всего запрашивают информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде, написал в колонке для «РИА Новости» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
Обновлено в 02:30
Путешествия

Россияне назвали раздражающие качества соотечественников за границей

Россияне рассказали, что больше всего в поведении земляков во время отдыха за границей их раздражает любовь к выпивке и недоброжелательность.
Обновлено вчера в 21:48
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Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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