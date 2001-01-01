Диаш: «„Бенфика“ была лучше „Айнтрахта“ в обоих матчах»Soccer.ru 02:10

Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас до самого конца. Думаю, что мы были лучше соперника в обоих матчах. Мы сделали достаточно для того, чтобы пройти дальше.

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