Футбол
Диаш: «„Бенфика“ была лучше „Айнтрахта“ в обоих матчах»Soccer.ru 02:10
Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас до самого конца. Думаю, что мы были лучше соперника в обоих матчах. Мы сделали достаточно для того, чтобы пройти дальше.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
В Токио мусоровоз после ДТП врезался в прохожих
Мусоровоз сбил нескольких прохожих после столкновения с легковым автомобилем в Токио, 10 человек пострадали, двое из них без сознания, сообщила газета "Майнити".
Обновлено в 01:15
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В Северной Ирландии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Транспорт
В Таганроге ввели режим ЧС из-за обрушения коллектора
Обрушение напорно-самотечного коллектора диаметром 1000 мм произошло в Таганроге (Ростовская область), введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 02:22
Хоккей
Овечкин догнал Малкина по голам в плей-офф НХЛ
Обновлено в 01:38
Гаджеты
Робот Apple Daisy может разбирать 200 смартфонов iPhone в час
Компания Apple объявила о значительном расширении своих программ по переработке электроники, увеличив в четыре раза количество мест, в которых пользователи США могут отправить свои смартфоны iPhone на разборку роботом Daisy.
Обновлено вчера в 12:07
Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
На Украине назначили вторые дебаты Порошенко и Зеленского
На Украине назначены на 21:00 в пятницу 19 апреля дебаты на Общественном телевидении кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
За неделю Роспотребнадзор забраковал 51 партию товаров
С 12 по 18 апреля Роспотребнадзор выявил 51 партию товаров, которые не соответствуют необходимым нормам.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него
Обновлено вчера в 13:38
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Технологии
Instagram может скрыть количество лайков под постом
Микроблог Instagram может скрыть количество лайков, оставленных пользователями под постом.
Обновлено в 01:38
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено вчера в 01:44
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Политика
Зеленский рассказал о своем отношении к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Кронштадте избили инвалида за сделанное замечание
Сегодня, 18 апреля, в одном из домов Кронштадта избили 58-летнего мужчину, тяжелого инвалида с детства, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Зеленский представил свою будущую президентскую команду
Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал, с кем он будет «строить Украину» в случае, если займет пост президента страны.
Обновлено в 00:34
Общество
Глава Минкомсвязи назвал самый популярный запрос на портале госуслуг
Россияне на портале госуслуг чаще всего запрашивают информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде, написал в колонке для «РИА Новости» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
Обновлено в 02:30
Путешествия
Россияне назвали раздражающие качества соотечественников за границей
Россияне рассказали, что больше всего в поведении земляков во время отдыха за границей их раздражает любовь к выпивке и недоброжелательность.
Обновлено вчера в 21:48