Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»Sport.ru 04:43

Игрок заявил, что с большой долей вероятности покинет свой текущий клуб Атлетико Хуниор. Диас отметил, что у него есть два предложения, но на данный момент ещё ничего не решено. Колумбийца хотят видеть в своих рядах Зенит и Порту.

Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

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