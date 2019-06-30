Футбол
Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»Sport.ru 04:43
Игрок заявил, что с большой долей вероятности покинет свой текущий клуб Атлетико Хуниор. Диас отметил, что у него есть два предложения, но на данный момент ещё ничего не решено. Колумбийца хотят видеть в своих рядах Зенит и Порту.
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Луис Диас: Барриос сказал, что «Зенит» – хороший клуб, но надо принять правильное решение
Спорт день за днем04:56
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Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Футбол
Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»
Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.
Обновлено в 13:50
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Игры
Издатель A Plague Tale, Vampyr и Farming Simulator 19 отчитался о рекордном годе
Французский издатель Focus Home представил подробный отчёт по итогам прошедшего финансового года (1 апреля 2018-го — 31 марта 2019-го), ставшего для компании рекордным.
Обновлено в 15:53
Спорт
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр
Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 04:36
Гаджеты
Google открыла сайт для разработчиков Fuchsia
Компания Google презентовала сайт для разработчиков Fuchsia.dev.
Обновлено в 10:44
Политика
Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:05
Культура
Умер художник Гильермо Мордилло
Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Футбол
Агент Игуаина отреагировал на слухи о возможном трансфере в «Рому»
Николас Игуаин, агент и брат нападающего Гонсало Игуаина, прокомментировал информацию о переходе в «Рому».
Обновлено в 16:54
Общество
Сериальные будни: россияне коротают досуг перед телевизором
Сериал вместо театра Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 17:01
Политика
В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России
Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков, который провел первую тренировку в грозненском "Ахмате", станцевал лезгинку, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:23
Общество
Фигуристка Константинова поделилась фотографией в купальнике
Обновлено в 16:14
Авто
Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Обновлено в 13:55
Спорт
Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета
Обновлено в 15:37
Футбол
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Бонуччи
Место Бонуччи в основном составе «Ювентуса» может оказаться под угрозой, если клубу удастся заполучить защитника «Аякса» Матийса де Лигта.
Обновлено в 12:39
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Франция создает новое поколение подлодок
В 2012 году во Франции началась работа по разработке проекта третьего поколения стратегических подводных лодок (SNLE 3G).
Обновлено в 09:49
Политика
Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии
Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
Россия продаст Индии противотанковые ракеты на $29 млн
Россия продаст Индии противотанковые ракеты для ударных вертолетов российского производства Ми-35.
Обновлено в 12:15
Происшествия
На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Архангельской области
"По предварительным данным, водитель автомашины Geely допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania", - сообщили в региональном ГУ МВД.
Обновлено в 14:43
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
В Минске на территории государственной резиденции «Заславль» прошла неформальная встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Обновлено в 14:15