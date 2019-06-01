Футбол
Диаби: играя против Месси, боишься стать посмешищем в социальных сетяхЧемпионат вчера в 20:14
За карьеру Диаби получил более 20 травм. Большая часть карьеры 32-летнего хавбека прошла в «Арсенале», за который он выступал с 2006 по 2015 год. За лондонский клуб провёл 180 матчей во всех турнирах, стал автором 19 забитых мячей и 16 результативных передач.
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