Диаби: играя против Месси, боишься стать посмешищем в социальных сетяхЧемпионат вчера в 20:14

За карьеру Диаби получил более 20 травм. Большая часть карьеры 32-летнего хавбека прошла в «Арсенале», за который он выступал с 2006 по 2015 год. За лондонский клуб провёл 180 матчей во всех турнирах, стал автором 19 забитых мячей и 16 результативных передач.

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