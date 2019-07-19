Футбол
«Ди Си Юнайтед» разгромил «Цинциннати» благодаря РуниГазета.Ru вчера в 22:16
"Ди Си Юнайтед" с разгромным счетом обыграл "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Юнайтед". Стоит отметить, что одной из главных звезд матча стал нападающий и капитан "Ди Си Юнайтед", бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни.
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Гол и голевая передача Руни помогли «Ди Си Юнайтед» обыграть «Цинциннати». Видео
Спорт-Экспрессвчера в 21:55
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:03, Вашингтон
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