Футбол
«Ди Си Юнайтед» проиграл после удаления РуниСпорт-Экспресс вчера в 22:11
"Ди Си Юнайтед" на своем поле проиграл "Нью-Йорк Ред Буллз" в матче регулярного чемпионата MLS (1:2). Хозяева в середине первого тайма остались в меньшинстве, так как красную карточку получил нападающий Уэйн Руни за удар соперника локтем в челюсть.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Происшествия
СК начал проверку после пожара на теплоходе в Петербурге
Доследственная проверка началась после пожара на теплоходе "Петр Чайковский", который загорелся рано утром в четверг на причале в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Отцом впервые станет Квентин Тарантино
Впервые станут родителями певица Даниэла Пик и американский режиссер Квентин Тарантино.
Обновлено в 06:15
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
В Новой Зеландии отреагировали на продажу на Украине манифеста стрелка
Новая Зеландия намерена связаться с правительством Украины в связи с сообщениями о продаже на территории страны полного текста манифеста Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч.
Обновлено в 06:47
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
В Хельсинки начались переговоры Путина и Ниинистё
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ
Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:50
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено в 04:24
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Интернет
Выпущено большое обновление для Яндекс.Браузера
Пользователю достаточно навести мышь на вкладку, чтобы увидеть небольшой квадрат с превью.
Обновлено в 06:28
Политика
МИД Украины готовит документы для встречи Трампа и Зеленского
В МИД Украины сообщили, что президент Владимир Зеленский может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Варшаве в конце августа или в сентябре, в связи с чем дипломаты начали подготовку документации.
Обновлено в 06:42
Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика
Опрос: Четверть россиян боятся увольнения
Около 24% россиян боятся, что будут уволены, говорится в исследовании компании HeadHunter, составленном на основании опроса населения, которое цитирует агентство "Прайм".
Обновлено в 03:59
Политика
Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:58
Политика
Китай усомнился в перспективах развития отношений с США
Руководство Китая сомневается в успешности построения взаимовыгодных торгово-экономических отношений с США.
Обновлено в 05:48
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Актеров «Коляда-театра» избили в Екатеринбурге
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 16:21
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57