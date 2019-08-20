Футбол

«Ди Си Юнайтед» проиграл после удаления РуниСпорт-Экспресс вчера в 22:11

"Ди Си Юнайтед" на своем поле проиграл "Нью-Йорк Ред Буллз" в матче регулярного чемпионата MLS (1:2). Хозяева в середине первого тайма остались в меньшинстве, так как красную карточку получил нападающий Уэйн Руни за удар соперника локтем в челюсть.
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