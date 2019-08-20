В составе победителей отличились Анхель Ромеро (6-я минута) и Даниэль Ройер с пенальти (59). За проигравших гол забил Ола Камара (55). Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни на 24-й минуте получил прямую красную карточку за удар локтем в лицо колумбийскому защитнику соперника Кристиану Кассересу.

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